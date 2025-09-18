Super Mario Bros. Wonder : l’édition Switch 2 se dévoile avec Bellabel Park et de nouveaux mini-jeux

Nintendo a profité de son Direct de septembre 2025 pour annoncer une version enrichie de Super Mario Bros. Wonder, spécialement pensée pour la Nintendo Switch 2. Au programme : tout le contenu du jeu de 2023, des améliorations techniques et un tout nouveau hub multijoueur, Bellabel Park. De quoi garantir plus d’heures de compétition et de coopération entre amis…

Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition : une version pensée pour la nouvelle génération

Prévu pour le printemps 2026, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park proposera l’intégralité de l’aventure originale sortie en 2023, tout en tirant parti des capacités de la nouvelle console de Nintendo. Mais la grande nouveauté de cette édition réside dans Bellabel Park. Cette dernière est une nouvelle zone centrale du jeu pensée comme un espace social et compétitif. Ce hub permettra aux joueurs de se retrouver et de participer à une série de mini-jeux, allant du coopératif au compétitif.

Parmi les épreuves phares annoncées, on retrouve Phanto Tag. Il s’agit d’une sorte de jeu de chat où le joueur « It » peut se transformer en fantôme. Sa mission est simple : traquer ses amis. Il y a également l’épreuve Fast Cash: Tip Tap’s Coin Spree, un défi de collecte de pièces dans des parcours d’obstacles. Les amateurs d’action pourront se mesurer dans Knock ’em Back: Bubble Blaster, une sorte d’arène où l’objectif est de repousser les adversaires hors de l’écran. Enfin, un mode coopératif autour d’une Bob-omb à transporter en équipe viendra pimenter les sessions entre amis.

Si les détails techniques n’ont pas encore été entièrement dévoilés, cette édition promet une expérience plus fluide et plus belle. Le tout, en gardant l’esprit coloré et inventif qui avait séduit les joueurs sur la Switch premier du nom.

Un contenu élargi pour célébrer les 40 ans de Mario

Cette édition enrichie s’inscrit dans les festivités du 40ᵉ anniversaire de Super Mario, aux côtés des ports de Super Mario Galaxy 1 & 2 prévus pour octobre 2025. Nintendo semble ainsi vouloir offrir aux joueurs un catalogue complet et optimisé sur Switch 2, mêlant nostalgie et nouveautés.

Avec ce mélange de contenu classique et d’ajouts multijoueur, Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition s’annonce comme la version ultime du jeu. Les fans de Mario pourront ainsi redécouvrir l’aventure de 2023 tout en profitant des nouveaux mini-jeux sur la dernière console de Nintendo.

Découvrez Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition dans la bande-annonce ci-dessous :