Actualités

Unicity Labs franchit un cap décisif pour l’économie agentique

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 février 2026
2 minutes de lecture
Unicity Labs lève 3 millions pour développer des marchés autonomes basés sur l’IA.

Unicity Labs attire l’attention avec une innovation audacieuse dans le monde de l’intelligence artificielle et de la blockchain. Récemment, la société suisse a levé 3 millions de dollars. Cet argent va booster le développement de nouvelles places de marché autonomes. Cette avancée promet de transformer notre façon d’échanger et de commercer en ligne. Voici comment Unicity Labs entend révolutionner le secteur grâce à son nouveau protocole.

Unicity Labs : une levée de fonds stratégique pour l’innovation

La récente levée de fonds d’Unicity Labs a été menée par Blockchange Ventures, un acteur majeur de la blockchain. Parmi les investisseurs, on compte également Tawasal, une super application du Moyen-Orient, et Outlier Ventures, spécialiste du Web3.

Avec ces 3 millions de dollars, Unicity Labs prévoit de renforcer son équipe et d’accélérer le développement de son protocole innovant. Leur mission ? Construire l’infrastructure qui pourrait bien devenir la colonne vertébrale de l’économie agentique.

Un nouveau protocole pour des places de marché autonomes

Le protocole développé par Unicity Labs est unique. Il permet aux agents IA d’agir sans intermédiaire.

Grâce à une architecture cryptographique de pair à pair, il n’y a plus besoin de tiers de confiance. Les agents IA peuvent :

  • Découvrir des services facilement
  • Négocier des conditions en temps réel
  • Effectuer des transactions à la vitesse de la machine

Cela change radicalement les règles du jeu. Les transactions ne passent plus par des registres partagés, évitant ainsi les goulets d’étranglement habituels.

L’impact du pair-à-pair sur l’économie agentique et l’IA

L’économie agentique avance à grands pas. D’ici 2032, le marché mondial de l’IA agentique dépassera 100 milliards de dollars.

Bien souvent, l’infrastructure bloque encore l’autonomie totale des agents. Le protocole Unicity supprime ces obstacles. Il permet à des millions d’agents d’interagir, d’acheter et de vendre sans intervention humaine.

Les partenaires de Unicity Labs saluent ce changement de paradigme. Pour eux, il est temps d’adopter un modèle sans registres partagés pour démultiplier l’efficacité et la vitesse.

Pour résumer, Unicity Labs pose un jalon essentiel dans la transformation digitale. Leur protocole agentique sans intermédiaire offre des perspectives nouvelles à l’économie. Grâce à une levée de fonds solide et des partenaires de choix, la start-up avance vers un avenir où l’autonomie des agents IA sera totale et sans précédent.

Lisez notre dernier article tech : Révolution créative : Pixelmator Pro sublime l’iPad et booste vos projets

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 février 2026
2 minutes de lecture
Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

Articles similaires

fatal-fury-cotw-luke-costume
Fatal Fury: City of the Wolves prolonge son crossover avec Street Fighter, de nouveaux contenus arrivent
il y a 1 heure
Phemex intègre les actions tokenisées Ondo Finance et enrichit son offre d’actifs.
Phemex franchit une étape clé avec l’arrivée des actions tokenisées
il y a 2 heures
Manhwa – Operation True Love Tome 5 & Just Twilight Tome 3 : deux romances qui font battre le cœur des lecteurs
il y a 6 heures
Phemex place l’IA au cœur de sa plateforme pour offrir une expérience enrichie.
Phemex réussit sa transformation positive grâce à l’IA
il y a 22 heures
Bouton retour en haut de la page