Unicity Labs franchit un cap décisif pour l’économie agentique

Unicity Labs attire l’attention avec une innovation audacieuse dans le monde de l’intelligence artificielle et de la blockchain. Récemment, la société suisse a levé 3 millions de dollars. Cet argent va booster le développement de nouvelles places de marché autonomes. Cette avancée promet de transformer notre façon d’échanger et de commercer en ligne. Voici comment Unicity Labs entend révolutionner le secteur grâce à son nouveau protocole.

Unicity Labs : une levée de fonds stratégique pour l’innovation

La récente levée de fonds d’Unicity Labs a été menée par Blockchange Ventures, un acteur majeur de la blockchain. Parmi les investisseurs, on compte également Tawasal, une super application du Moyen-Orient, et Outlier Ventures, spécialiste du Web3.



Avec ces 3 millions de dollars, Unicity Labs prévoit de renforcer son équipe et d’accélérer le développement de son protocole innovant. Leur mission ? Construire l’infrastructure qui pourrait bien devenir la colonne vertébrale de l’économie agentique.

Un nouveau protocole pour des places de marché autonomes

Le protocole développé par Unicity Labs est unique. Il permet aux agents IA d’agir sans intermédiaire.



Grâce à une architecture cryptographique de pair à pair, il n’y a plus besoin de tiers de confiance. Les agents IA peuvent :

Découvrir des services facilement

facilement Négocier des conditions en temps réel

des conditions en temps réel Effectuer des transactions à la vitesse de la machine

Cela change radicalement les règles du jeu. Les transactions ne passent plus par des registres partagés, évitant ainsi les goulets d’étranglement habituels.

L’impact du pair-à-pair sur l’économie agentique et l’IA

L’économie agentique avance à grands pas. D’ici 2032, le marché mondial de l’IA agentique dépassera 100 milliards de dollars.



Bien souvent, l’infrastructure bloque encore l’autonomie totale des agents. Le protocole Unicity supprime ces obstacles. Il permet à des millions d’agents d’interagir, d’acheter et de vendre sans intervention humaine.



Les partenaires de Unicity Labs saluent ce changement de paradigme. Pour eux, il est temps d’adopter un modèle sans registres partagés pour démultiplier l’efficacité et la vitesse.

Pour résumer, Unicity Labs pose un jalon essentiel dans la transformation digitale. Leur protocole agentique sans intermédiaire offre des perspectives nouvelles à l’économie. Grâce à une levée de fonds solide et des partenaires de choix, la start-up avance vers un avenir où l’autonomie des agents IA sera totale et sans précédent.

