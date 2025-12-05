Vyking offre une nouvelle expérience captivante pour la mode numérique

Dans le secteur de la mode, Vyking fait sensation. Grâce à sa technologie avancée, la marque transforme la production de contenu. Les marques peuvent désormais offrir des expériences immersives et interactives. Plongeons ensemble dans cette révolution numérique.

Le studio de production IA de Vyking est une innovation majeure. Il relie la capture de données, la production assistée par l’IA et la création de contenu. Ce processus unifié permet aux équipes de gagner du temps et de contrôler la qualité. Tout part d’une simple photo 2D ou d’une capture 3D de haute fidélité. Ensuite, l’IA entre en action : elle génère des visuels, des vidéos ou des scènes immersives. Les sorties sont toujours alignées sur le produit réel.

Les avantages des jumeaux numériques et de la 3D pour les marques

La 3D tient une place centrale dans l’écosystème de Vyking. Avec la technologie TurboScan, les marques créent des jumeaux numériques ultra détaillés. Cela permet d’obtenir :

Une géométrie et des dimensions précises

Un rendu fidèle des matériaux

Une expérience fidèle au produit physique

Grâce à la 3D, il devient facile de créer du contenu pour tous les canaux : e-commerce, marketing ou réseaux sociaux. Même si la 2D reste disponible pour plus de rapidité, la 3D garantit un réalisme inégalé. Les marques assurent ainsi la cohérence sur tous leurs supports.

Des expériences immersives inédites grâce à l’IA de Vyking

Vyking ne se limite pas à la création de contenu. Sa suite Immersive Experience ouvre la porte à des essais virtuels, à la 3D interactive et à la réalité augmentée. Les clients peuvent explorer un produit sous tous les angles. La mode devient un jeu d’exploration numérique. D’ailleurs, la marque Represent utilise déjà ces outils pour montrer ses chaussures sous toutes leurs facettes. Cela renforce l’engagement et la confiance des consommateurs.

En conclusion, Vyking change la donne. Sa technologie de production de contenu permet aux marques d’innover et d’offrir des expériences modernes. Les jumeaux numériques, la 3D et l’IA ouvrent de nouvelles possibilités créatives. Ainsi, la narration de produit prend vie et rapproche les marques de leurs clients. Un parcours digital où l’imagination devient réalité, porté par l’innovation continue de Vyking.

