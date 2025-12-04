Huawei dévoile le MateTV Max : une TV 4K géante avec une puce de smartphone

Huawei frappe fort sur le marché des téléviseurs avec le lancement du MateTV Max, un écran mini-LED de 110 pouces. Ce modèle combine une taille impressionnante et des technologies inédites, dont une puce de smartphone intégrée, pour offrir une expérience visuelle et sonore haut de gamme.

Le Huawei MateTV Max : un écran géant pensé pour l’immersion

Le MateTV Max se distingue par son écran mini-LED de 110 pouces, conçu pour offrir une qualité d’image exceptionnelle. Huawei y intègre sa première puce indépendante dédiée à l’amélioration visuelle. Grâce à elle, la télévision prend en charge la super-résolution 4K en temps réel et des effets HDR optimisés par intelligence artificielle. Les images sont décrites comme plus nettes et équilibrées, avec un angle de vision ultra-large de 178°.

La technologie Black Diamond Screen et les bords ultra-fins de seulement 1,2 mm renforcent l’impression d’immersion. Pour éviter les reflets gênants, Huawei utilise un film nano-composite à faible réflexion. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de leurs films, séries ou jeux vidéo dans des conditions proches du cinéma. Et ce, directement depuis leur salon.

Une puissance digne d’un smartphone haut de gamme

Sous le capot, Huawei a choisi d’équiper son téléviseur d’un chipset double cœur haut de gamme, similaire à celui d’un smartphone. Associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, il garantit des performances jusqu’à 490% supérieures à celles du précédent modèle Smart Screen V5 Pro. Cette puissance permet de gérer sans difficulté les contenus les plus exigeants et les applications connectées.

Côté audio, le MateTV Max intègre la technologie Huawei Sound avec un système 3.1.2. On retrouve des haut-parleurs latéraux, centraux et graves de 60 W, complétés par deux haut-parleurs suspendus de 20 W. Le résultat est un son panoramique immersif qui enveloppe l’utilisateur.

Du côté du prix et de la disponibilité, le MateTV Max est déjà commercialisé en Chine au tarif de 64 999 yuans, soit environ 7 900 euros. Pour l’instant, Huawei n’a pas annoncé de date de sortie en Europe. Malgré tout, ce lancement confirme son ambition de rivaliser avec les géants du secteur des téléviseurs premium.