iOS 27 simplifie le partage de données avec les marchands grâce au NFC

La conférence WWDC 2026 a dévoilé les grandes lignes du nouveau système d’exploitation d’Apple. Cependant, les sessions techniques suivantes révèlent des options plus discrètes mais hautement stratégiques. Le constructeur intègre ainsi Tap to Share au sein d’iOS 27. Cette nouveauté fluidifie l’échange d’informations entre les consommateurs et les professionnels. Elle utilise pour cela la technologie de communication en champ proche présente dans les smartphones.

Un nouvel outil de transfert pour moderniser le commerce de proximité

La fonction Tap to Share s’inscrit dans le prolongement direct de l’outil Tap to Pay, déployé par la marque depuis plusieurs années. Le système initial transforme l’iPhone en terminal de paiement sans contact pour éviter l’achat d’un équipement de caisse tiers. Désormais, Apple exploite la même infrastructure technique pour élargir les interactions possibles. Le dispositif s’active uniquement durant une transaction commerciale initiée sur le téléphone du vendeur. Un simple rapprochement physique des deux terminaux lance instantanément la procédure de communication.

Une gestion simplifiée des livraisons et des programmes de fidélité avec iOS 27

Cette innovation apporte un gain de temps considérable lors du passage en caisse. Les acheteurs transmettent leurs coordonnées postales ou électroniques en un seul geste pour programmer une expédition ou recevoir une facture dématérialisée. Le système permet également une adhésion immédiate aux fichiers de fidélisation des enseignes. L’outil prend en charge le partage des cartes virtuelles de l’application Apple Wallet. Il autorise de surcroît la vérification complète d’un panier d’achat avant la validation finale. Cette mise à jour logicielle concerne un large catalogue d’appareils, à commencer par les modèles anciens. Par exemple, sept ans après sa sortie, Apple offre une seconde jeunesse à l’iPhone 11 avec iOS 27, qui bénéficie de ces optimisations globales du système.

Une indisponibilité temporaire pour les utilisateurs de l’Union européenne

Les possesseurs d’un iPhone 12 ou d’une déclinaison ultérieure peuvent théoriquement exploiter cette technologie de transfert. Néanmoins, les citoyens résidant dans l’Espace économique européen ne profiteront pas immédiatement de cette avancée. La multinationale américaine exclut temporairement le vieux continent du déploiement initial de Tap to Share. L’entreprise californienne conserve le mutisme sur les raisons réglementaires ou techniques de ce choix géographique. Elle ne communique aucun calendrier précis quant à une future intégration de l’outil sur le territoire européen.