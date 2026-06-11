Sept ans après, Apple offre une seconde jeunesse à l’iPhone 11 avec iOS 27

Apple surprend agréablement la communauté tech cette année. La marque à la pomme vient de dévoiler iOS 27 lors de sa conférence annuelle. Contre toute attente, cette nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation n’abandonne aucun smartphone sur le côté. Tous les appareils qui font tourner iOS 26 basculeront ainsi vers la nouvelle mouture. Cette décision historique inclut le légendaire iPhone 11, sorti pourtant sept ans plus tôt.

Une optimisation logicielle au service de la longévité

La firme de Cupertino a concentré ses efforts sur l’optimisation globale de son interface mobile. Les ingénieurs ont notamment revu le planificateur de processeur pour fluidifier l’exécution des tâches. Grâce à ce travail minutieux, le système gagne grandement en efficacité énergétique. L’entreprise promet d’ailleurs une ouverture des applications jusqu’à 30% plus rapide qu’auparavant. Ces gains de performance nets permettent ainsi d’allonger la durée de vie des puces plus anciennes.

iPhone 11 : un nouveau système mais sans Apple Intelligence

Toutefois, cette large compatibilité technique cache une réalité matérielle incontournable. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle requièrent effectivement une puissance de calcul colossale. L’iPhone 11 bénéficiera du nouveau système, mais il fera l’impasse sur les options d’Apple Intelligence.

Pour profiter des capacités de Siri IA ou des nouveaux algorithmes, il faudra posséder au minimum un iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent. D’ailleurs, la firme innove massivement dans ce secteur puisque iOS 27 et Apple Intelligence misent sur l’ouverture aux IA tierces. Parallèlement, pour les photographes en herbe équipés de smartphones récents, iOS 27 intègre des outils de retouche photo dopés à l’IA particulièrement bluffants.

Une stratégie différente pour les montres connectées

Cette politique de tolérance logicielle ne s’applique malheureusement pas à l’ensemble de l’écosystème Apple. Les utilisateurs de l’Apple Watch font face à une sélection beaucoup plus stricte cette année. Le nouveau système watchOS 27 restreint drastiquement son accès.

Seules les Apple Watch Series 10, l’Ultra 2 et la récente SE 3 pourront installer cette mise à niveau. Les générations précédentes restent bloquées sur watchOS 26, marquant une vraie rupture avec la stratégie adoptée pour les téléphones.