iOS 27 : Apple Intelligence mise sur l’ouverture aux IA tierces

Apple s’apprête à bousculer ses propres traditions d’écosystème fermé avec l’arrivée d’iOS 27. Selon Mark Gurman, Apple prévoit d’intégrer une flexibilité inédite au cœur d’Apple Intelligence. Dès cette année, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac ne seront plus limités aux modèles d’intelligence artificielle maison. Ils pourront sélectionner des solutions tierces pour piloter leurs tâches génératives.

iOS 27 : une stratégie de flexibilité pour rattraper le retard en IA

Apple semble enfin stabiliser sa feuille de route concernant l’intelligence artificielle après une période de prudence observée par l’industrie. Plutôt que de concevoir un modèle propriétaire, Apple veut offrir le choix à ses clients. Cette approche pragmatique permet à Apple de rester compétitive sans dépendre uniquement de ses propres avancées technologiques.

Cette ouverture marque un tournant majeur pour la firme, qui privilégie désormais l’expérience utilisateur et la modularité. En permettant à des modèles externes de s’intégrer au système, Apple transforme son interface en un véritable hub d’IA personnalisable. Cette nouveauté s’inscrit d’ailleurs parmi les 7 grandes nouveautés qui vont changer votre iPhone en 2026.

Les Extensions : le nouveau moteur d’Apple Intelligence

Le fonctionnement de cette ouverture repose sur un concept interne baptisé « Extensions« . Ce système permet aux outils phares de l’écosystème, tels que Siri, Writing Tools ou Image Playground, de solliciter la puissance de calcul d’applications installées via l’App Store. Une notification repérée dans les versions de test explique clairement que ces extensions offrent un accès à la demande aux capacités d’IA générative issues de développeurs tiers.

Concrètement, si vous préférez la plume d’un modèle spécifique pour vos rédactions ou la créativité d’un autre pour vos visuels, iOS 27 vous permettra de définir vos préférences. Cette synergie entre le système d’exploitation et les applications tierces promet une fluidité d’utilisation sans précédent. Parallèlement à ces fonctions de création, Apple prépare des outils de retouche photo dopés à l’IA au sein d’iOS 27. Cela renforcera encore plus les capacités créatives de l’appareil.

Vers la fin du jardin clos pour Siri et ses services

L’intégration de ChatGPT d’OpenAI n’était donc que la première étape d’une vision beaucoup plus large. En ouvrant la porte à de multiples acteurs de l’IA, Apple évite le piège du monopole technologique au sein de ses appareils. Ce changement de paradigme répond également aux attentes des régulateurs mondiaux. Et ce, tout en offrant une valeur ajoutée immédiate aux utilisateurs qui utilisent déjà plusieurs services d’intelligence artificielle au quotidien.

Dès le déploiement d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Siri pourra déléguer les requêtes les plus complexes aux modèles les mieux adaptés. Cette transition d’un modèle strictement propriétaire vers une plateforme d’accueil pour l’innovation mondiale pourrait bien être le coup de maître dont Apple avait besoin pour redevenir le leader incontesté de l’innovation mobile.