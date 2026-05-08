TUTO – Comment migrer votre eSIM vers un nouveau smartphone ?

L’évolution technologique transforme nos usages mobiles. Justement, l’eSIM, ou SIM embarquée, s’impose désormais comme le nouveau standard de connectivité. Contrairement à la petite puce en plastique que nous connaissons tous, cette technologie repose sur un composant directement intégré à la carte mère de votre appareil. Si son activation initiale semble souvent simple, le passage d’un ancien terminal à un nouveau modèle nécessite de suivre des étapes précises pour garantir la continuité de vos services mobiles.

Comprendre le fonctionnement d’une eSIM pour bien l’utiliser

Le terme eSIM désigne une « embedded SIM« . Il s’agit d’une carte à puce miniaturisée et soudée au smartphone lors de sa fabrication. Cette innovation permet de s’affranchir des contraintes physiques liées au format des cartes SIM traditionnelles. Et ce, tout en offrant la possibilité de stocker plusieurs profils opérateurs. Google a initié ce mouvement avec le Pixel 2. De nombreux constructeurs lui ont emboîté le pas comme Apple, Samsung et Xiaomi. Ces derniers intègrent désormais cette technologie dans leurs gammes premium.

Aujourd’hui, les principaux opérateurs français proposent des offres compatibles. Le but ? Faciliter la gestion des forfaits sans manipulation matérielle. En d’autres termes, l’eSIM, c’est synonyme de simplicité et liberté garanties.

Les prérequis indispensables avant de lancer la procédure de transfert

La réussite de l’opération dépend de la vérification de quelques critères techniques fondamentaux. De prime abord, votre nouvel appareil doit impérativement supporter la technologie eSIM. Cette caractéristique est présente sur la majorité des smartphones haut de gamme récents tournant sous iOS 12.1 ou Android 10 au minimum.

Par ailleurs, le rôle de l’opérateur s’avère central. Il doit effectivement autoriser le transfert de profil d’un appareil à l’autre. Des acteurs majeurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile supportent nativement ces processus. Toutefois, certains opérateurs virtuels (MVNO) peuvent imposer des démarches spécifiques. Une connexion Internet stable ou une liaison Bluetooth active entre les deux terminaux facilite grandement la synchronisation des données cellulaires.

Migrer son profil cellulaire entre deux appareils de la même marque

Les constructeurs développent des outils intégrés pour rendre la transition la plus fluide possible au sein de leur propre écosystème.

La procédure simplifiée pour les utilisateurs d’iPhone

Apple propose la fonction « Quick Transfer » qui automatise l’essentiel du travail. Concrètement, vous devez simplement placer les deux iPhone l’un à côté de l’autre avec le Bluetooth activé. Dans les réglages du nouvel appareil, le menu « Données cellulaires » permet d’ajouter une eSIM en choisissant l’option de transfert depuis un iPhone à proximité. Une fois la validation effectuée sur l’ancien téléphone, le profil s’active sur le nouveau tandis que l’ancien se désactive automatiquement.

Le transfert d’eSIM sur le système Android

L’univers Android propose une approche similaire, notamment chez Samsung avec son gestionnaire de cartes SIM. Le menu « Connexions » ou « Réseau et Internet » héberge les options nécessaires pour ajouter un nouveau profil. Le système génère souvent un QR Code sur le nouvel appareil que l’ancien doit scanner pour valider la migration. Cette méthode garantit une sécurité optimale lors du passage de témoin entre les deux smartphones.

Gérer la transition entre un environnement Android et iOS

Le transfert devient plus complexe lorsque vous changez de système d’exploitation, car les protocoles propriétaires de transfert direct ne communiquent pas entre eux. Dans ce cas de figure, l’intervention de l’opérateur devient obligatoire pour obtenir un nouveau QR Code ou un code d’activation spécifique.

Pour passer d’Android à un iPhone, vous devez d’abord supprimer manuellement le profil eSIM de l’ancien smartphone Android via le gestionnaire SIM. Ensuite, sur l’iPhone, vous utilisez l’option « Scanner un code QR » fournie par votre opérateur pour récupérer votre ligne. La démarche inverse suit la même logique : suppression sur l’iPhone, puis ajout sur Android grâce aux identifiants transmis par le service client. Cette flexibilité est particulièrement utile si vous utilisez des services comme Nomad eSIM qui facilite la connectivité mondiale et simplifie les voyages.

Le cas particulier des montres connectées et de la multi-SIM

Le fonctionnement des montres connectées diffère sensiblement de celui des smartphones. Il ne s’agit pas ici d’un transfert de profil, mais souvent d’une option de « copie » du numéro principal via une option multi-SIM spécifique. À ce jour, si vous changez de montre, vous devez généralement résilier l’option sur l’ancienne smartwatch et la réactiver sur la nouvelle depuis votre espace client. Cette manipulation peut entraîner des frais d’activation forfaitaires, souvent fixés autour de dix euros selon les opérateurs.