Les capteurs linéaires TMR MDT offrent une avancée remarquable pour l’OIS

La technologie des capteurs linéaires TMR MDT fait un bond en avant au salon Sensors Converge 2026. MDT présente les TMR2531 et TMR2539, deux nouveautés pour la stabilisation optique d’image (OIS) dans les appareils photo de smartphones. Conçus pour offrir une précision inégalée à l’échelle du micron, ces capteurs répondent à l’exigence croissante de qualité photo sur mobile. Découvrons comment MDT compte marquer l’industrie des smartphones avec ses innovations.

Les nouveaux capteurs linéaires TMR MDT révolutionnent l’OIS

Les TMR2531 et TMR2539 de MDT permettront aux modules photo des smartphones de gagner en stabilité et en performance. Grâce à une technologie avancée de magnétorésistance à effet tunnel, ces capteurs détectent les moindres déplacements du module caméra. Cela facilite une correction précise en temps réel des tremblements lors des prises de photos et vidéos, offrant ainsi des images plus nettes.

Caractéristiques techniques avancées des TMR2531 et TMR2539

Les deux nouveaux capteurs linéaires TMR affichent des performances impressionnantes grâce à plusieurs points forts :

Précision de positionnement inférieure au micron pour l’OIS

TMR2531 : plage linéaire de ±1000 Gauss

: plage linéaire de ±1000 Gauss TMR2539 : plage linéaire étendue ±1500 Gauss

: plage linéaire étendue ±1500 Gauss Immunité élevée : blindage jusqu’à ±3000 Gauss

Alimentation flexible : de 1,0 à 5,5 V

Format ultra-compact : 0,8 × 0,5 × 0,25 mm

Ainsi, ils s’intègrent facilement dans les modules de caméras, même ceux où l’espace est limité.

Applications et intégration des capteurs TMR dans les smartphones

Avec l’essor des téléobjectifs périscope, la précision de l’OIS devient cruciale. Les capteurs TMR2531 et TMR2539 permettent un contrôle du positionnement à l’échelle du micron dans les modules caméra des smartphones. MDT équipe déjà de grandes marques avec ses solutions, complétant sa gamme de capteurs destinés à l’autofocus avancé (AF) et à la stabilisation d’image. D’autres applications comme les manettes de jeu ou la robotique bénéficient aussi de cette technologie.

En résumé, MDT s’impose avec ses capteurs linéaires TMR TMR2531 et TMR2539, offrant des solutions ultra-précises pour la photo sur smartphone. Cette avancée promet des images plus nettes et une expérience utilisateur enrichie. Pour les amateurs de photographie mobile, l’innovation de MDT fait la différence sur le marché.

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