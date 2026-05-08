Melty Blood: Type Lumina se refait peau neuve, voici Melty Blood: Twi-Lumina

Même si la licence Melty Blood n’est pas aussi populaire que Guilty Gear: Strive ou Street Fighter, elle a une niche bien fidèle, prête à poncer chaque jeu de combat qui en découle. Pour satisfaire sa communauté, French-Bread et Type-Moon ont alors profité de l’EVO Japon 2026 pour dévoiler son prochain projet, baptisé Melty Blood: Twi-Lumina. Certes, ce n’est pas un deuxième opus, mais il entend bien évoluer le contenu du jeu sorti en 2021.

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Melty Blood: Twi Lumina, un retour surprise pour la série culte

C’était l’une des annonces surprises de l’EVO Japan 2026. Depuis la sortie de Melty Blood: Type Lumina en 2021, la communauté espérait une suite ou une version enrichie. C’est désormais chose faite : lors de l’événement, les studios French Bread et Type-Moon ont officialisé Melty Blood: Twi-Lumina. Il s’agit d’une version améliorée du jeu de 2021, toujours connectée à l’univers de Tsukihime -A piece of blue glass moon-. Kinoko Nasu, créateur de Tsukihime et figure centrale de Type-Moon, supervisera également un nouveau scénario original pour ce titre.

Parmi les premières révélations, un nom a immédiatement retenu l’attention des fans : Len. Personnage emblématique des anciens épisodes de Melty Blood, son retour a été mis en avant dans les premiers visuels promotionnels. Len reste l’une des figures les plus appréciées de la licence, et sa présence reconnectera sûrement Melty Blood: Twi-Lumina avec l’héritage historique de la série.

D’autres combattants inédits devraient également être dévoilés dans les mois à venir. En attendant, vous pouvez voir le trailer de révélation du jeu dans la vidéo ci-dessous :

Si le trailer montre peu de séquences de gameplay, l’annonce confirme déjà plusieurs nouveautés importantes. Les joueurs auront entre autres de nouveaux personnages jouables et des ajustements du système de combat. Le titre semble ainsi suivre la tradition des jeux de combat japonais avec une version largement enrichie, pensée à la fois pour la compétition et pour prolonger la durée de vie du précédent opus.

Melty Blood: Twi-Lumina sortira début 2027 sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One et PC via Steam.