KISTERS HyQuant Edge : une avancée majeure pour la surveillance hydrologique

Le secteur de l’hydrologie connaît une réelle révolution. KISTERS vient de lancer HyQuant Edge, une station de surveillance hydrologique innovante. Grâce à une seule unité compacte, elle promet de faciliter et de moderniser la surveillance quantitative de l’eau, tout en réduisant les coûts et l’encombrement. Découvrons ensemble les atouts de cette nouveauté qui pourrait transformer les réseaux de surveillance.

Une innovation : station hydrologique radar tout-en-un

HyQuant Edge est la première station du marché à regrouper mesure radar, traitement des données, transmission et connectivité cloud. Tout est intégré dans un seul appareil. Cela élimine le besoin d’anciennes installations complexes à composants multiples. Cette station innove en misant sur l’intelligence embarquée, qui traite et communique chaque mesure en temps réel. Le déploiement sur le terrain ne prend que quelques minutes, ce qui change la donne pour les équipes techniques.

Des fonctionnalités adaptées aux sites isolés et aux urgences

Le nouveau système KISTERS est pensé pour toutes les situations, même les plus extrêmes. On peut l’installer dans des endroits difficiles d’accès, sur des sites temporaires ou lors d’urgences. Son fonctionnement autonome limite l’infrastructure nécessaire sur le terrain.

Faible consommation d’énergie

Enregistrement intelligent selon les besoins

Stockage et retransmission des données, même lors de coupures réseau

C’est une réponse adaptée pour surveiller davantage de sites, même avec un budget serré.

HyQuant Edge : simplicité, sécurité et connectivité avancée

HyQuant Edge offre quatre versions différentes pour répondre à tous les besoins hydrologiques. Il est possible de faire évoluer la station grâce à des mises à jour logicielles, sans changer le matériel. HyQuant Edge est également sécurisé par conception et sa connexion au cloud est automatique. Il s’intègre facilement dans les réseaux de surveillance existants, grâce à des normes ouvertes et aux connexions LTE-Cat-M1/NB-IoT. Fabriqué en Allemagne, il garantit une fiabilité à long terme.

En conclusion, HyQuant Edge de KISTERS signe une avancée majeure dans la surveillance hydrologique. Cette solution tout-en-un facilite le déploiement, réduit les coûts et maintient une excellente qualité de données, même à distance. Pour tous ceux qui souhaitent moderniser la surveillance de l’eau, KISTERS HyQuant Edge devient un choix incontournable.

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