Thunes crée un impact positif dans l’inclusion financière mondiale

il y a 39 minutes
Thunes rejoint la communauté des licornes du Forum pour faciliter l’inclusion financière.

Thunes vient de franchir une étape majeure en rejoignant la communauté des licornes du Forum économique mondial. Cette reconnaissance marque une nouvelle ère pour la société, spécialiste des paiements internationaux rapides. Thunes ambitionne ainsi de renforcer l’inclusion et l’interopérabilité financières à l’échelle mondiale.

L’intégration de Thunes à la communauté des licornes du Forum

Le Forum économique mondial accueille Thunes au sein de son cercle exclusif de licornes. Cette distinction est réservée aux entreprises innovantes à forte croissance. C’est la deuxième participation de Thunes aux initiatives du Forum sur les systèmes financiers. Ce partenariat va permettre à la société de collaborer étroitement avec des leaders mondiaux. Ainsi, Thunes pourra jouer un rôle central dans la construction d’un écosystème financier plus ouvert. Cette intégration valorise également l’impact positif de Thunes sur la circulation de l’argent à travers le monde.

Une technologie innovante pour l’interopérabilité financière mondiale

Le réseau mondial direct de Thunes est au cœur de sa mission. Il relie banques traditionnelles, portefeuilles mobiles et plateformes d’actifs numériques. Grâce à plus de 130 pays connectés et à des paiements en temps réel dans 80 devises, la technologie permet un transfert facile et abordable d’argent. Cela favorise l’inclusion des communautés locales et mondiales. Peter De Caluwe, directeur général, souligne que cette innovation fait tomber les barrières entre les anciens et nouveaux systèmes financiers. Thunes connecte plus de sept milliards de portefeuilles et quinze milliards de cartes dans le monde entier.

Les ambitions de Thunes pour l’inclusion financière et l’économie digitale

L’ambition de Thunes est claire : permettre à un milliard de personnes issues des marchés émergents d’accéder à l’économie globale. L’entreprise s’engage à promouvoir l’accès équitable aux services financiers. Elle travaille aux côtés du Forum économique mondial pour réfléchir à la prochaine génération des infrastructures financières. Selon Verena Kuhn, la responsable de la communauté des innovateurs du Forum, l’expertise de Thunes en paiement transfrontière est précieuse pour renforcer la sécurité de l’économie numérique. Cette démarche place Thunes à l’avant-garde de l’innovation en matière de paiement et d’interopérabilité mondiale.

En résumé, Thunes confirme sa position de leader dans la révolution des paiements internationaux. Son entrée dans la communauté des licornes du Forum économique mondial souligne son rôle clé dans l’inclusion financière. Avec une technologie performante et un réseau étendu, Thunes poursuit sa mission d’ouvrir l’économie mondiale à tous. L’avenir des paiements transfrontaliers s’annonce plus simple et accessible, grâce à ce nouvel élan collaboratif.

