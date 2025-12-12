Actualités

Romeo is a Dead Man : le jeu ultra-violent de Grasshopper Manufacture a enfin une date de sortie

romeo-is-a-dead-man

Grasshopper Manufacture est de retour ! Après plus de cinq ans sans nouvelle licence originale, le studio fondé par Goichi Suda revient avec Romeo is a Dead Man, un titre d’action ultra-violent, sanglant et déjanté. La date et plateformes de sortie sont déjà officielles : voici un tour d’horizon complet des informations confirmées.

Voir également : SOL Shogunate : Chaos Manufacturing dévoile son premier “samurai space opera”

Romeo is a Dead Man, un retour aux sources pour Grasshopper Manufacture

Dans Romeo is a Dead Man, le joueur incarne Romeo Stargazer, un agent du “FBI Space-Time” ressuscité après un événement ayant fracturé la réalité. L’histoire s’articule autour de deux axes : poursuivre des fugitifs à travers des réalités divergentes et retrouver Juliet, la petite amie disparue de Romeo. Le ton oscille entre sci-fi, drame…et nihilisme.

“Une action ultra sanglante. Des rebondissements délirants et tout un tas de gadgets old school, le tout réuni dans une aventure déjantée. À cinq secondes de la mort, notre héros Romeo Stargazer devient « Dead Man », un type coincé entre la vie et la mort. Il finit par traquer les fugitifs les plus recherchés de l’espace-temps à travers plusieurs univers dans ce tout nouveau titre de Grasshopper Manufacture, sa première nouvelle propriété intellectuelle depuis des années !”, peut-on lire dans la description officielle du jeu.

Découvrez la bande-annonce de Romeo is a Dead Man dans la vidéo ci-dessous. Attention, âmes sensibles s’abstenir ! 

Côté gameplay, le titre adopte une approche action-aventure à la troisième personne. Le protagoniste évolue dans le multivers en fusionnant armes à feu, armes blanches et chorégraphies sanglantes. L’une des mécaniques phares, « Bloody Summer », offre à Romeo la possibilité d’absorber le sang des ennemis. Cela lui permet de déclencher une attaque spéciale, amplifiant l’aspect gore déjà omniprésent dans le jeu.

Romeo is a Dead Man marque une étape importante pour Grasshopper Manufacture : pour la première fois, le studio s’auto-édite. Il s’offre ainsi un contrôle créatif total sur la nouvelle IP, renouant avec une démarche indépendante rappelant ses débuts. 

Le jeu arrivera simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC au tarif indicatif de 49,99 euros. Une sortie sur Switch 2 est également “envisageable”, selon Goichi Suda.

