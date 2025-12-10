SOL Shogunate : Chaos Manufacturing dévoile son premier “samurai space opera”

L’Asie a le vent en poupe côté gaming ces derniers mois. Après The God Slayer de Pathea Games, c’est au tour de Chaos Manufacturing de dévoiler son action-RPG baptisé SOL Shogunate. Ici, ce n’est pas le studio, mais le jeu qui mettra en valeur la culture japonaise, avec d’un mélange de science-fiction, d’esthétique féodale nippone et d’action nerveuse. Voici tout ce que l’on sait de ce projet encore jeune mais déjà extrêmement prometteur.

Voir aussi : Pathea Games (My Time at Portia) dévoile The God Slayer, un action-RPG à la sauce steampunk

SOL Shogunate, une vision entre tradition et futurisme

Porté par Chaos Manufacturing, un studio composé de vétérans ayant participé à Horizon ou The Witcher, SOL Shogunate s’inscrit dans un système solaire alternatif où le shogunat perdure encore. Le joueur se mettra dans la peau de Yuzuki, une samouraï cyborg présentée comme “l’héritière brisée” d’une lignée massacrée. Le jeu place la vendetta et l’honneur comme moteurs narratifs, tout en enveloppant son récit d’une direction artistique fusionnant architecture féodale et technologies avancées.

“Avec notre premier jeu SOL Shogunate, nous concrétisons notre vision du premier space opera samouraï, qui apporte des combats fluides et spectaculaires à un univers de science-fiction rendant hommage à la majesté de la tradition féodale japonaise”, déclare Guy Costantini, PDG de Chaos Manufacturing. “Nous fusionnons combat, histoire et musique dans une expérience que nous espérons passionnante, émouvante et inoubliable pour les joueurs.”

Les extraits de gameplay mettent en avant un action-RPG à la troisième personne misant sur la mobilité, les duels intenses et l’affrontement contre des colosses mécaniques. L’un des éléments clés vient de l’utilisation d’une physique de faible gravité, permettant des sauts aériens prolongés, des attaques plongeantes accentuées et des déplacements dynamiques propres au terrain lunaire.

L’arsenal de Yuzuki profite également d’un système d’améliorations génétiques et de la possibilité d’imbuer les armes d’effets élémentaires. Enfin, la bande-son J-rock, très présente, accompagne les combats sans pour autant transformer le titre en jeu rythmique.

Découvrez le premier trailer de SOL Shogunate dans la vidéo ci-dessous :

Plateformes, disponibilité et statut du développement

Le jeu sortira officiellement sur PC (Steam) ainsi que sur PlayStation 5. Pour le moment, la date de sortie précise reste encore inconnue, mais certaines couvertures médiatiques évoquent une fenêtre possible autour de 2027. En attendant, vous pouvez déjà le placer en wishlist sur Steam.