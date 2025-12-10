Test – Tineco Pure One A90S: Le nouveau prétendant.

Le Tineco Pure One A90S marque une nouvelle étape pour la marque dans le segment des aspirateurs-balais haut de gamme. Plus puissant, plus autonome et surtout plus intelligent que ses prédécesseurs. Il se positionne comme un aspirateur-balai polyvalent, pensé pour simplifier le ménage au quotidien : sols durs, tapis, poils d’animaux, poussières fines, sous les meubles, etc. Sa conception moderne ainsi que son prix de 639 euros le rend immédiatement classable parmi les modèles haut de gamme.

Il mise sur une aspiration de 270 AW, une autonomie pouvant atteindre 105 minutes et une brosse 3DSense capable d’adapter automatiquement la puissance au type de sol. Il s’adresse aux utilisateurs qui veulent un appareil performant et agréable à manipuler grâce à son tube flexible et ses nombreux accessoires. Reste à voir si ces innovations font réellement la différence au quotidien et justifient son positionnement premium.

Fiche technique du Tineco Pure One A90S

Autonomie jusqu’à 105 min Poids 9,62 kg Capacité bac à poussière O,8L Puissance d’aspiration 270 AW Eclairage LED 150° grand-angle (vert) Brosse principale Brosse 3D Sense Master et Zero Tangle Base Base de recharge Prix 639 euros

Unboxing du Tineco Pure One A90S

À l’ouverture de la boîte, le Tineco Pure One A90S donne immédiatement une impression de produit haut de gamme. Tous les éléments sont parfaitement calés dans des compartiments en carton moulé. Tout cela limite les risques de choc et facilite le repérage de chaque accessoire.

Dans la boîte, on découvre d’abord le bloc moteur du Tineco Pure One A90S, compact et élégamment fini. Il est accompagné du tube flexible SmartReach, conçu pour atteindre facilement les zones basses sans avoir à se pencher. La brosse principale 3DSense Master est également fournie : motorisée, dotée d’un éclairage LED grand angle et capable de détecter le type de sol, elle constitue l’accessoire central de l’appareil.

Tineco ajoute une mini-brosse motorisée, parfaite pour les tissus ou les poils d’animaux, ainsi qu’une buse 2-en-1, combinant un suceur fin et un embout de dépoussiérage pour les zones les plus étroites. On trouve aussi un embout FlexiSoft, spécialement conçu pour nettoyer les surfaces délicates sans risque de rayure.

L’aspirateur est livré avec un support de charge et de rangement, pratique puisqu’il ne nécessite pas de fixation murale. Toutefois, il ne parait pas très stable et solide de premier abord. Nous découvrons aussi un chargeur secteur. Enfin, nous trouvons également un guide de démarrage rapide et un manuel complet pour une prise en main immédiate.

Dès les premiers instants, le Tineco Pure One A90S donne une impression de solidité et de finition haut de gamme. Les matériaux sont soignés, l’assemblage rapide, et l’appareil paraît à la fois moderne et bien pensé.

Performances du Tineco Pure One A90S

Puissance

Le Tineco Pure One A90S impressionne par la constance de son aspiration. Avec ses 270 AW, il avale poussières fines, débris et poils d’animaux en un seul passage, même sur tapis où beaucoup d’aspirateurs sans fil montrent leurs limites. Aussi, avec la détection DustSense, la détection de saleté s’avère particulièrement efficace : l’aspirateur augmente immédiatement la puissance lorsqu’il repère une zone plus chargée en poussière. Aussi, avec la technologie Edge Sense, l’aspiration augmente automatiquement à l’approche des murs. Cette fonction permet d’obtenir un résultat homogène tout en préservant l’autonomie.

Brosse 3D Sense Master

Le système 3DSense s’appuie sur plusieurs capteurs pour ajuster automatiquement la puissance . Lorsque la concentration de particules augmente, le moteur monte en régime quasi instantanément avant de redescendre une fois la zone nettoyée. Cette modulation dynamique optimise le rapport performance/autonomie et réduit les pertes énergétiques inutiles. Ainsi, sur carrelage et parquet, l’appareil glisse naturellement et capte très bien les particules légères. Tandis que sur moquette, il montre une accroche solide et un vrai gain de profondeur.

De plus, la brosse 3D Sense Master intègre une LED grand angle de 150°, capable de révéler les poussières fines jusqu’à 0,02 mm.

Le système Smartlift et la conception Zero Tangle

Sur le manche du Tineco Pure One A90S dispose d’un interrupteur pour gros débris. En effet, ce système SmartLift permet une ouverture plus large avec aspiration auto-ajustable pour un ramassage des gros débris.

Le ZeroTangle, lui, s’attaque efficacement au problème des cheveux et poils enroulés. Grâce à son rouleau doté de peignes intégrés, les fibres sont dirigées vers les extrémités au lieu de s’enrouler autour de l’axe. Par conséquent: moins de blocages, une brosse qui conserve sa pleine vitesse de rotation, et un entretien considérablement réduit.

Tube pliable

De plus, le Tineco Pure One A90S se distingue également par son tube pliable, qui permet d’atteindre facilement les zones basses sans se pencher. D’une simple pression, le tube se courbe et glisse sous les meubles, les lits ou les canapés tout en maintenant une aspiration stable.

Autonomie et charge

Avec une autonomie pouvant atteindre 105 minutes en mode éco, le Tineco Pure One A90S se place parmi les modèles les plus endurants du marché. En usage mixte avec la brosse motorisée, on obtient généralement entre 60 et 70 minutes. Ainsi, c’est largement suffisant pour un nettoyage complet d’un logement moyen. La recharge s’effectue sur la base et nécessite environ 2,5 à 3 heures pour une charge complète.

Accessoires du Tineco Pure One A90S

De plus, le Tineco Pure One A90S dipose de différentes brosses pour aspirer plusieurs types de surfaces:

Mini-brosse motorisée

Elle est très pratique pour les tissus, canapés et intérieurs de voiture, elle extrait efficacement poils, poussières incrustées et allergènes grâce à sa rotation rapide. Compacte, elle est indispensable dans les foyers avec animaux.

Buse 2-en-1 fentes + dépoussiérage

Elle est également pratique pour atteindre les zones étroites et les recoins difficiles, elle combine un suceur long et une petite brosse douce. Elle permet un nettoyage précis là où la tête principale ne passe pas.

Buse FlexiSoft

Elle est conçue pour les surfaces sensibles avec ses poils très doux et une base souple pour dépoussiérer sans risque de rayure (pour les écrans, objets décoratifs et meubles délicats).

Application intelligente et écran LED

Le Pure One A90S s’intègre pleinement à l’application Tineco life , qui sert de centre de contrôle pour suivre et optimiser l’utilisation de l’aspirateur. L’app affiche en temps réel l’état de la batterie, la puissance utilisée, la durée des sessions et le niveau de saleté détecté par les capteurs. On peut également y consulter l’état d’usure du filtre, recevoir des alertes d’entretien. Elle permet aussi d’accéder à des guides vidéos pour le nettoyage ou le remplacement des pièces.

Aussi, l’application propose un historique des sessions, utile pour visualiser la fréquence des nettoyages et l’évolution de la consommation. L’ensemble reste simple, clair et accessible, sans fonctions superflues. Pour ceux qui aiment garder un œil sur la performance de leurs appareils, c’est un complément efficace et bien intégré au fonctionnement du Tineco Pure One A90S.

De plus, le Tineco Pure One A90S intègre un écran LED clair et réactif qui affiche en temps réel le niveau de batterie, la puissance d’aspiration et les alertes d’entretien. Les variations de couleur indiquent le degré de saleté détecté, permettant d’ajuster immédiatement le nettoyage. Intuitif et lisible, il apporte une vraie valeur ajoutée lors de l’utilisation.

Entretien et nettoyage du Tineco Pure One A90S

L’entretien du Tineco Pure One A90S est pensé pour rester simple et rapide. En effet, le bac à poussière se vide en un geste grâce à son mécanisme d’ouverture directe (petit levier), et sa capacité de 0,8 L limite les allers-retours à la poubelle. Les filtres se retirent facilement et peuvent être rincés à l’eau, l’application indiquant d’ailleurs lorsqu’un nettoyage est nécessaire.

Le système ZeroTangle réduit considérablement l’enroulement des cheveux autour du rouleau, ce qui diminue les interventions manuelles et permet de maintenir les performances dans le temps. De plus, les différentes brosses se démontent sans outil, facilitant un entretien régulier et une longue durée de vie de l’appareil.

Toutefois, pour faciliter l’entretien, Tineco aurait pu miser sur une base auto-nettoyante comme sur certains modèles de la marque.

Conclusion

Le Tineco Pure One A90S s’impose comme un aspirateur-balai haut de gamme complet. Il dispose de nombreuses innovations, tube pliable, brosse intelligente, autonomie généreuse, accessoires variés. Ainsi, il répond parfaitement aux attentes d’un foyer moderne, même avec animaux ou surfaces variées. Proposé autour de 639 €, il représente un investissement conséquent, mais justifié si vous cherchez un appareil polyvalent et performant capable de remplacer un aspirateur classique. Enfin, pour ceux qui veulent un nettoyage efficace, sans compromis sur le confort et la qualité, le Tineco Pure ONe A90S apparaît comme une option très sérieuse.

Produit disponible sur Tineco Pure One A90S Aspirateur Balai sans Fil, 270AW d’Aspiration, 105 Min d'autonomie, Brosse 3DSense Master, Lumière LED Verte à 150°, Pliable à 180°, Adapté aux Poils d'animaux/Tapis/Sols Durs

Voir l'offre 599,00 €