Hyundai Mobis impressionne au CES 2026 avec ses innovations majeures

Le CES 2026 sera l’occasion pour Hyundai Mobis de dévoiler plus de 30 nouvelles technologies. L’entreprise, déjà reconnue pour ses innovations, entend marquer les esprits à Las Vegas. Grâce à des solutions avancées, la marque cible directement les professionnels de l’automobile.

Nouvelles technologies Hyundai Mobis présentées au CES 2026

Hyundai Mobis organise cette année un stand privé, réservé à ses partenaires sur invitation. L’objectif est clair : renforcer les collaborations avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux. Les visiteurs pourront découvrir des innovations dans des domaines clés. Electronique, électrification et sécurité du châssis seront à l’honneur.

Solution intégrée de cockpit M.VICS 7.0

Système X-by-Wire pour le pilotage électronique

pour le pilotage électronique Nouveaux types d’écrans et affichages

Cette approche permet à Hyundai Mobis de proposer une expérience exclusive.

Innovations dans l’affichage et la sécurité automobile

L’un des temps forts est l’affichage holographique sur le pare-brise, qui a reçu un prix d’innovation CES. Cette technologie, développée avec Zeiss, transforme le pare-brise en grande surface d’affichage. Les informations essentielles de conduite s’affichent directement devant le conducteur. Ainsi, les regards restent sur la route, améliorant sécurité et confort. En parallèle, le passager profite d’un affichage personnalisé, comme des vidéos ou des jeux, sans gêner la conduite.

Cockpit M.VICS 7.0 et X-by-Wire : des avancées majeures

La solution M.VICS 7.0 regroupe des nouveautés marquantes : un grand écran de 18,1 pouces et une console centrale repensée. Les systèmes sont intuitifs et esthétiques. De plus, la technologie X-by-Wire permet de piloter direction et freinage sans liaisons mécaniques. Le système, doté d’une double sécurité, assure une conduite optimisée. Même en cas de problème, le freinage prend le relais pour sécuriser totalement le véhicule.

Hyundai Mobis montre ainsi son ambition d’être à l’avant-garde de la mobilité de demain. Grâce à ses innovations, le groupe espère renforcer sa présence sur les marchés mondiaux. Les technologies présentées devraient séduire de nombreux constructeurs et marquer un tournant dans la sécurité et le confort des véhicules. La stratégie de Hyundai Mobis vise à développer des partenariats solides et à innover sans cesse.

