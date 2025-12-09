Studio Ghibli annonce de nouvelles restaurations 4K en IMAX pour 2026 !

En 2026, les spectateurs du monde entier pourront redécouvrir plusieurs classiques de Studio Ghibli dans une qualité inédite. En effet, le studio japonais, en partenariat avec GKIDS et IMAX, prévoit de sortir de nouvelles restaurations 4K sur grand écran. Cette initiative fait suite au triomphe de Princesse Mononoké, projeté en IMAX en 2025. Le film avait rencontré un immense succès auprès des fans et des critiques.

Une nouvelle ère pour les classiques de Ghibli

Les films de Studio Ghibli sont connus pour leur poésie visuelle et leur richesse artistique. Grâce aux restaurations 4K supervisées par Atsushi Okui, directeur de l’imagerie numérique du studio, ces œuvres vont bénéficier d’une qualité d’image exceptionnelle. Okui, qui a travaillé sur Le Garçon et le Héron en 2023, veille à ce que chaque détail respecte l’esprit original des films tout en exploitant les technologies modernes.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de préserver le patrimoine cinématographique de Ghibli tout en l’adaptant aux attentes des spectateurs contemporains. Les projections en IMAX offrent une immersion totale. Elles permettent de redécouvrir des films cultes comme si c’était la première fois. Pour les amateurs d’animation, c’est une occasion unique de vivre ces histoires dans des conditions optimales.

Un partenariat stratégique entre GKIDS et IMAX

Le succès de Princesse Mononoké en IMAX a confirmé l’intérêt du public pour ces restaurations. Selon IMAX, cette sortie a été l’une des plus rentables parmi les reprises de catalogue. Forts de ce constat, GKIDS et IMAX ont décidé d’élargir leur collaboration pour proposer plusieurs titres en 2026.

Ce partenariat vise non seulement à séduire les fans de longue date. Mais aussi, à attirer une nouvelle génération de spectateurs. Les restaurations 4K en IMAX permettent effectivement de donner une seconde vie à des films emblématiques. Et ce, tout en renforçant la place de Ghibli dans le paysage cinématographique mondial. Les annonces précises sur les titres concernés devraient être dévoilées prochainement. Néanmoins, l’attente est déjà palpable chez les passionnés.