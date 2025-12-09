Hyundai Mobis accélère son succès en Inde avec un nouveau centre

Hyundai Mobis poursuit son expansion mondiale. La société vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau centre de recherche à Bengaluru. Cette stratégie permet de renforcer sa position sur le marché indien, en pleine croissance. Découvrez pourquoi ce développement est une étape clé pour l’entreprise et ses clients.

Hyundai Mobis renforce sa présence en Inde avec un nouveau centre

Hyundai Mobis, l’un des géants de l’équipement automobile, intensifie ses investissements en Inde. Après Hyderabad, un premier centre transverse ouvert en début d’année, l’entreprise choisit Bengaluru pour implanter un centre de recherche et développement (R&D) spécialisé en logiciels. Ce nouveau site cible les technologies d’infodivertissement et capte les meilleurs talents locaux. Le choix de Bengaluru s’explique par la richesse de son écosystème technologique et sa proximité avec de nombreux clients.

Bengaluru, pôle stratégique pour la R&D logicielle automobile

Le centre de Bengaluru se concentre sur la conception de logiciels automobiles. Hyundai Mobis y attire des ingénieurs chevronnés, dans une région réputée pour son savoir-faire informatique. La ville accueille aussi de grands clients indiens, ce qui favorise les échanges et l’innovation. Grâce à cette implantation, l’entreprise développe des composants adaptés tant au marché indien qu’aux demandes internationales, notamment dans les systèmes d’aide à la conduite (ADAS).

Une double stratégie pour satisfaire clients locaux et mondiaux

Hyundai Mobis met en place une double stratégie. Ainsi, Hyderabad reste le QG de la R&D en Inde, responsable de la coordination des projets logiciels à l’échelle globale. De son côté, Bengaluru devient un pôle expert en intégration logicielle au matériel. Grâce à ce partage des tâches, l’entreprise optimise les compétences régionales et peut répondre rapidement aux besoins des clients locaux et internationaux, tout en soutenant la croissance du marché indien des véhicules connectés.



Avec ce nouveau centre à Bengaluru, Hyundai Mobis renforce sa capacité d’innovation et sa compétitivité mondiale. Par ailleurs, l’entreprise vise à améliorer son réseau local tout en augmentant ses commandes sur le marché indien d’ici à 2028. Enfin, cette stratégie s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de rester un acteur majeur des équipements automobiles à l’échelle mondiale.



Lisez notre dernier article tech : Windows 11 : une mise à jour controversée crée des problèmes majeurs