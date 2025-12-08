Actualités

Windows 11 : une mise à jour controversée crée des problèmes majeurs

il y a 40 minutesDernière mise à jour: 6 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
windows 11

Microsoft fait face à une nouvelle polémique autour de Windows 11. La mise à jour KB5070311, déployée début décembre 2025, devait améliorer certaines fonctionnalités comme le mode sombre. Cependant, au lieu d’apporter des corrections, elle provoque des défaillances gênantes. De nombreux utilisateurs signalent des flashs blancs agressifs dans l’Explorateur de fichiers, rendant l’expérience instable et perturbante.

Une mise à jour censée améliorer l’expérience utilisateur

La mise à jour KB5070311 concerne les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11. Microsoft l’avait présentée comme une évolution destinée à renforcer la fiabilité et les performances du système. Parmi les améliorations annoncées figurait une meilleure gestion du mode sombre.

Cependant, la réalité est bien différente. Dès son installation, plusieurs témoignages ont fait état de comportements étranges. L’Explorateur de fichiers, censé être plus agréable visuellement, se met à afficher des flashs lumineux intempestifs. Ces anomalies perturbent la navigation et donnent l’impression d’un système instable.

Des critiques récurrentes sur la qualité des mises à jour de Windows 11

Ce n’est pas la première fois que Windows 11 est critiqué pour ses mises à jour. Depuis son lancement, le système souffre régulièrement de correctifs qui introduisent de nouveaux bugs au lieu de résoudre les anciens. Les utilisateurs reprochent à Microsoft un manque de rigueur dans ses tests avant déploiement.

Certains experts estiment que Microsoft devrait ralentir son rythme de publication et renforcer ses phases de validation pour éviter ce type de fiasco. En attendant, la recommandation la plus prudente reste de différer l’installation de cette mise à jour jusqu’à ce qu’un correctif fiable soit proposé.

il y a 40 minutesDernière mise à jour: 6 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

casque vr gravityxr
GravityXR dévoile un casque VR ultra-léger qui ressemble à des lunettes
il y a 18 heures
cyberattaque medecindirect
Cyberattaque : MédecinDirect victime d’une fuite de données touchant près de 300 000 utilisateurs
il y a 19 heures
WORLD HYDROGEN EXPO 2025 KINTEX SEOUL
World Hydrogen Expo 2025 : la transition hydrogène prend un nouvel élan à Séoul
il y a 23 heures
Fwd: OnePlus dévoile une batterie massive de 7400 mAh intégrée au OnePlus 15R
Autonomie record : Découvrez la puissance révolutionnaire du OnePlus 15R
il y a 24 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page