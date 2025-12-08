Windows 11 : une mise à jour controversée crée des problèmes majeurs

Microsoft fait face à une nouvelle polémique autour de Windows 11. La mise à jour KB5070311, déployée début décembre 2025, devait améliorer certaines fonctionnalités comme le mode sombre. Cependant, au lieu d’apporter des corrections, elle provoque des défaillances gênantes. De nombreux utilisateurs signalent des flashs blancs agressifs dans l’Explorateur de fichiers, rendant l’expérience instable et perturbante.

Une mise à jour censée améliorer l’expérience utilisateur

La mise à jour KB5070311 concerne les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11. Microsoft l’avait présentée comme une évolution destinée à renforcer la fiabilité et les performances du système. Parmi les améliorations annoncées figurait une meilleure gestion du mode sombre.

Cependant, la réalité est bien différente. Dès son installation, plusieurs témoignages ont fait état de comportements étranges. L’Explorateur de fichiers, censé être plus agréable visuellement, se met à afficher des flashs lumineux intempestifs. Ces anomalies perturbent la navigation et donnent l’impression d’un système instable.

Des critiques récurrentes sur la qualité des mises à jour de Windows 11

Ce n’est pas la première fois que Windows 11 est critiqué pour ses mises à jour. Depuis son lancement, le système souffre régulièrement de correctifs qui introduisent de nouveaux bugs au lieu de résoudre les anciens. Les utilisateurs reprochent à Microsoft un manque de rigueur dans ses tests avant déploiement.

Certains experts estiment que Microsoft devrait ralentir son rythme de publication et renforcer ses phases de validation pour éviter ce type de fiasco. En attendant, la recommandation la plus prudente reste de différer l’installation de cette mise à jour jusqu’à ce qu’un correctif fiable soit proposé.