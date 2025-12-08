Tesla propose une Model 3 Standard à prix réduit en Suisse

Tesla surprend le marché suisse en annonçant l’arrivée d’une nouvelle version de la Model 3, plus accessible financièrement. Baptisée Model 3 Standard, cette déclinaison sera disponible dès février 2026 à partir de 36 990 francs suisses, soit le tarif le plus bas jamais affiché par la marque pour ce modèle. Avec une autonomie annoncée de 534 km, elle conserve l’essentiel des performances qui ont fait le succès de Tesla. Néanmoins, certains équipements ont été réduits pour atteindre ce prix compétitif.

Une stratégie pour élargir l’accès à l’électrique

Elon Musk avait promis depuis longtemps une voiture électrique autour de 25 000 francs. Toutefois, Tesla n’a pas encore franchi ce cap. À défaut, le constructeur mise sur une stratégie intermédiaire. Elle consiste à proposer des versions « Standard » de ses modèles phares, en supprimant certaines fonctionnalités jugées non essentielles. Après la Model Y, c’est désormais la Model 3 qui bénéficie de ce traitement. Cette approche permet à Tesla de capter une clientèle plus large, notamment en Suisse où le coût de l’électrique reste un frein pour de nombreux ménages.

En réduisant le prix d’entrée, Tesla espère séduire les automobilistes hésitants face aux coûts élevés des véhicules électriques. La Model 3 Standard conserve une autonomie compétitive et un design identique aux versions supérieures. Le constructeur joue ainsi sur l’image de la marque et sur la perception que l’on peut accéder à une Tesla sans sacrifier l’essentiel.

Une Tesla Model 3 Standard avec quelques concessions

La baisse de prix s’accompagne de concessions sur l’équipement. En effet, certaines options de confort ou de technologie embarquée sont limitées. Néanmoins, Tesla mise sur le fait que la majorité des acheteurs privilégient l’autonomie et le prix avant tout. Cette simplification permet de maintenir la qualité de conduite et l’efficacité énergétique, tout en réduisant les coûts de production.

Ce lancement en Suisse s’inscrit dans une stratégie globale. Tesla veut effectivement consolider sa position sur le marché européen en rendant ses modèles plus compétitifs face à la concurrence croissante des constructeurs asiatiques et européens.