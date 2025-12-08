Succès remarquable pour SINEXCEL avec la plus grande station de stockage

Face aux défis de la transition énergétique, SINEXCEL annonce une avancée majeure. La mise en service d’une station de stockage de 300 MW/1 200 MWh en Chine marque une étape clé. Cette réalisation promet une amélioration notable de la stabilité du réseau et une accélération de l’utilisation des énergies renouvelables.

Une station de stockage d’énergie électrochimique record en Chine

La première phase de la plus grande station de stockage d’énergie électrochimique du pays vient d’être inaugurée. Sa capacité atteint déjà 300 MW/1 200 MWh, soit presque la moitié du projet final de 600 MW/2 400 MWh. Sur place, on compte 240 conteneurs de batteries et 60 cabines préfabriquées. Ce site devient ainsi un pilier de la stratégie “éolien-solaire-thermique-stockage-transmission”, un modèle technique complet qui facilite une meilleure exploitation des énergies vertes.

Le rôle clé du système de conversion de puissance de SINEXCEL

Le succès de ce site repose sur la technologie du système de conversion de puissance (PCS) de 1 725 kW conçu par SINEXCEL. Au total, 180 unités équipent 60 cabines préfabriquées. Le PCS affiche une efficacité impressionnante de 98,5 %. Grâce à sa conception multi-string, il offre une protection intelligente des batteries et une grande flexibilité dans les configurations. Un autre avantage ? Une sortie combinée CA/CC qui simplifie le contrôle, l’expansion future et assure un fonctionnement fiable à l’extérieur grâce à des armoires certifiées IP54. Il dispose aussi d’un temps de réponse exceptionnel de moins de 10 ms, essentiel pour équilibrer le réseau en temps réel.

Des innovations techniques pour une fiabilité et une efficacité accrues

L’expertise de SINEXCEL s’étend bien au-delà de la Chine. La marque est présente dans plus de 40 pays et compte plus de 5 000 déploiements à travers le monde. Avec plus de 12 GW de capacités de stockage installées, elle s’impose comme un acteur majeur du secteur. Ses solutions innovantes répondent aux exigences des réseaux de grande échelle, des entreprises industrielles et des micro-réseaux. Cela offre à chaque client des performances accrues et une gestion de l’énergie plus souple et fiable.

En conclusion, ce projet emblématique confirme la force technologique de SINEXCEL et son engagement vers un futur plus durable. À travers ses innovations, la marque contribue déjà à sécuriser l’approvisionnement en énergie propre, tout en ouvrant des perspectives inédites pour la gestion intelligente des réseaux. L’énergie du futur est en marche, portée par des pionniers comme SINEXCEL.

