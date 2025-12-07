TUTO – Comment annuler facilement son abonnement X Premium ?

L’abonnement X Premium, anciennement Twitter Blue, promet des avantages comme la coche bleue ou l’édition des tweets. Cependant, beaucoup d’utilisateurs se retrouvent piégés lorsqu’ils veulent se désabonner. L’option semble introuvable dans l’application mobile, ce qui crée frustration et confusion. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons pourquoi cette difficulté existe et surtout comment résilier rapidement votre abonnement grâce au lien direct vers Stripe.

Une option de résiliation volontairement cachée

De nombreux abonnés ont remarqué qu’il est facile de s’inscrire à X Premium. En revanche, se désabonner est une toute autre histoire. Sur l’application iOS ou Android, le bouton « Annuler » n’apparaît pas dans les paramètres classiques. Ce choix n’est pas un hasard : il s’agit d’un exemple de ce que l’on appelle un « dark pattern ». C’est une technique de design qui rend la sortie volontairement difficile. L’entrée est visible partout, mais la sortie est dissimulée.

Autrement dit, les utilisateurs tournent en rond dans les menus sans trouver la solution. Le fait est que X a externalisé la gestion des paiements vers Stripe, une plateforme spécialisée. Résultat ? Vos paramètres de compte ne suffisent plus pour gérer votre abonnement. La facturation est séparée de votre profil, ce qui explique l’absence du bouton de résiliation dans l’application.

Le lien direct pour résilier votre abonnement X Premium

La solution existe pourtant, mais elle ne se trouve pas dans l’application. Pour annuler X Premium, il faut passer par un navigateur web comme Chrome, Safari ou Firefox. La clé est une URL spécifique qui mène directement au panneau de gestion des paiements. Ce lien est : https://x.com/settings/subscription. Une fois connecté, vous verrez l’option « Gérer votre abonnement actuel ».

À partir de là, X vous redirige automatiquement vers Stripe. C’est sur cette interface externe que le bouton « Annuler le plan » apparaît, en haut à droite. Un simple clic suffit pour stopper le renouvellement automatique. Cette méthode est rapide et efficace. Toutefois, elle demande de connaître le lien exact, car il n’est pas mis en avant par X. Sans cette information, beaucoup d’utilisateurs restent bloqués.

Que se passe-t-il après la résiliation ?

Une fois que vous avez cliqué sur « Annuler le plan » sur Stripe, la résiliation est immédiate. Autrement dit, votre abonnement ne sera plus renouvelé automatiquement. Cependant, vos avantages Premium ne disparaissent pas tout de suite. Vous conservez la coche bleue et les fonctionnalités comme l’édition des tweets jusqu’à la fin de la période de facturation en cours.

Cela signifie que vous profitez encore de vos privilèges jusqu’à la date de renouvellement prévue. Ensuite, votre compte redevient standard. Cette transition en douceur évite une coupure brutale, mais elle peut aussi donner l’impression que l’annulation n’a pas fonctionné. Il est donc important de comprendre que la résiliation est bien prise en compte, même si les avantages restent actifs quelques jours.

Et voilà, maintenant vous savez comment annuler facilement votre abonnement X Premium.