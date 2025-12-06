Cognizant Synapse vise un impact positif pour deux millions de talents

Cognizant Synapse franchit une nouvelle étape. L’entreprise vient d’annoncer un objectif ambitieux : former deux millions de personnes d’ici 2030. Ce programme veut préparer la main-d’œuvre mondiale à l’ère de l’IA, en offrant des compétences numériques essentielles. Découvrons ensemble comment cette initiative peut transformer l’avenir du travail.

Cognizant Synapse : un nouveau cap vers 2030 pour la formation

Lancé en 2023, le programme Synapse avait d’abord une mission simple : former un million de personnes avant fin 2026. Pari déjà tenu ! Face à ce succès, Cognizant double la mise. L’entreprise veut désormais toucher deux millions de bénéficiaires en élargissant fortement son offre de formation.

Avec cet objectif, Cognizant vise à renforcer l’employabilité à grande échelle. Synapse propose de nombreuses solutions adaptées aux besoins actuels des entreprises et des salariés face à la transition numérique.

Une initiative qui anticipe l’avenir du travail avec l’IA

Le monde du travail change vite. Selon une étude Cognizant-Oxford Economics, 90 % des emplois seront impactés par l’intelligence artificielle d’ici dix ans. Cognizant veut répondre à ce défi en misant sur la formation continue.

Des parcours métiers pensés pour l'avenir

Des formations personnalisées pour tous les niveaux

Une adaptation constante face aux évolutions technologiques

Grâce à Synapse, la montée en compétences devient un atout au service de l’adaptabilité.

Synapse : inclusion, partenariats et impact social élargi

Synapse ne s’arrête pas à la simple formation. Le programme veut aussi ouvrir le marché du travail à tous. Cognizant travaille avec des partenariats publics, des ONG et des écoles pour offrir des opportunités accessibles.

Suppression des barrières sociales et linguistiques Actions bénévoles et dons aux ONG partenaires Programmes dédiés aux communautés locales

Chacun peut trouver un parcours adapté, quel que soit son point de départ.

En conclusion, Cognizant Synapse s’impose comme une initiative clé pour préparer les talents de demain. La volonté de toucher deux millions de personnes d’ici 2030 montre l’engagement concret de l’entreprise pour une société plus inclusive et prête à affronter les défis numériques. Restez informés et découvrez comment participer à cette transformation.

