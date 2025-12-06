Actualités

Cognizant Synapse vise un impact positif pour deux millions de talents

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 6 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Cognizant Synapse veut former deux millions de personnes d’ici 2030 grâce au numérique.

Cognizant Synapse franchit une nouvelle étape. L’entreprise vient d’annoncer un objectif ambitieux : former deux millions de personnes d’ici 2030. Ce programme veut préparer la main-d’œuvre mondiale à l’ère de l’IA, en offrant des compétences numériques essentielles. Découvrons ensemble comment cette initiative peut transformer l’avenir du travail.

Cognizant Synapse : un nouveau cap vers 2030 pour la formation

Lancé en 2023, le programme Synapse avait d’abord une mission simple : former un million de personnes avant fin 2026. Pari déjà tenu ! Face à ce succès, Cognizant double la mise. L’entreprise veut désormais toucher deux millions de bénéficiaires en élargissant fortement son offre de formation.

Avec cet objectif, Cognizant vise à renforcer l’employabilité à grande échelle. Synapse propose de nombreuses solutions adaptées aux besoins actuels des entreprises et des salariés face à la transition numérique.

Une initiative qui anticipe l’avenir du travail avec l’IA

Le monde du travail change vite. Selon une étude Cognizant-Oxford Economics, 90 % des emplois seront impactés par l’intelligence artificielle d’ici dix ans. Cognizant veut répondre à ce défi en misant sur la formation continue.

  • Des parcours métiers pensés pour l’avenir
  • Des formations personnalisées pour tous les niveaux
  • Une adaptation constante face aux évolutions technologiques

Grâce à Synapse, la montée en compétences devient un atout au service de l’adaptabilité.

Synapse : inclusion, partenariats et impact social élargi

Synapse ne s’arrête pas à la simple formation. Le programme veut aussi ouvrir le marché du travail à tous. Cognizant travaille avec des partenariats publics, des ONG et des écoles pour offrir des opportunités accessibles.

  1. Suppression des barrières sociales et linguistiques
  2. Actions bénévoles et dons aux ONG partenaires
  3. Programmes dédiés aux communautés locales

Chacun peut trouver un parcours adapté, quel que soit son point de départ.

En conclusion, Cognizant Synapse s’impose comme une initiative clé pour préparer les talents de demain. La volonté de toucher deux millions de personnes d’ici 2030 montre l’engagement concret de l’entreprise pour une société plus inclusive et prête à affronter les défis numériques. Restez informés et découvrez comment participer à cette transformation.

Lisez notre dernier article tech : iPhone SE : Apple déclare le premier modèle officiellement obsolète

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 6 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Hexaware ouvre un centre au Caire pour offrir des services numériques multilingues.
Hexaware renforce brillamment sa présence avec un centre au Caire
il y a 2 heures
replaced
REPLACED : le jeu cyberpunk de Sad Cat Studios attend enfin sa sortie !
il y a 3 heures
Tata Communications accélère son offre IA avec l’acquisition de Commotion Inc.
Tata Communications franchit une étape décisive avec l’IA et Commotion
il y a 4 heures
Ubicquia innove avec ses solutions d'éclairage public intelligent et connectées.
L’éclairage public intelligent gagne en efficacité grâce à Ubicquia
il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page