iPhone SE : Apple déclare le premier modèle officiellement obsolète

Le tout premier iPhone SE, lancé en 2016, vient d’être classé parmi les produits obsolètes par Apple. Cette décision signifie la fin du support officiel et des réparations dans les Apple Store et centres agréés.

Qu’est-ce qu’un produit obsolète chez Apple ?

Lorsqu’Apple déclare un appareil obsolète, cela signifie qu’il ne bénéficie plus d’aucune assistance technique officielle. Les pièces détachées ne sont plus fournies et les réparations ne sont plus possibles dans les circuits agréés. En pratique, cela rend difficile le remplacement d’une batterie ou d’un écran endommagé. Les utilisateurs doivent désormais se tourner vers des réparateurs indépendants, avec des garanties souvent limitées.

Cette classification intervient généralement sept ans après l’arrêt de la commercialisation. L’iPhone SE de première génération, sorti en mars 2016, tombe sous le coup de cette classification. Apple met ainsi fin à une longue période de support.

Un modèle emblématique pour les amateurs de compacts

L’iPhone SE avait séduit par son format réduit. Il reprenait le design de l’iPhone 5S tout en intégrant des composants plus modernes. En effet, il offrait une alternative abordable aux modèles haut de gamme, tout en conservant la puissance nécessaire pour les usages quotidiens. Son succès reposait sur un équilibre entre prix, performance et taille.

Pour ceux qui possèdent encore un iPhone SE de première génération, plusieurs options existent. La première consiste à continuer à l’utiliser tant qu’il reste fonctionnel. Il faut cependant accepter les limites liées à la sécurité et aux réparations. La seconde est de se tourner vers les modèles plus récents, comme l’iPhone SE 2022 ou les gammes iPhone 13 et 14. Ces derniers offrent des performances bien supérieures et un support garanti pour plusieurs années.