Gran Turismo 7 accueille la mise à jour Spec III (1.65) et le DLC Power Pack

Gran Turismo 7 continue de s’imposer comme l’un des piliers du jeu de course sur PlayStation. Il y a quelques heures, Polyphony Digital a déployé la mise à jour Spec III (1.65) et le DLC Power Pack, embarquant nouveaux circuits, voitures inédites, outils d’analyse avancés et un mode de compétition entièrement repensé. Cette double actualité marque l’une des plus grandes évolutions du titre depuis sa sortie, se rapprochant plus que jamais d’un vrai week-end de compétition. Voici l’essentiel à retenir.

Voir aussi : Incroyable : Fortnite dévoile un crossover avec Kill Bill

Une mise à jour Spec III : 8 voitures, 2 circuits et un Data Logger pour Gran Turismo 7

Disponible dès aujourd’hui 4 décembre, l’update Spec III (version 1.65) embarque huit nouvelles voitures dans Gran Turismo 7. On a notamment une supercar moderne, la Ferrari 296 GTB et une légende rétro, l’incontournable Renault Espace F1. Le délirant prototype F3500-B signé Gran Turismo est également de la partie.

Voici les 8 voitures ajoutées (nom tel que listé par Polyphony) :

Ferrari 296 GT3 ’23

Ferrari 296 GTB ’22

FIAT Panda 30 CL ’85

Gran Turismo F3500-B (voiture de formule originale)

Mine’s BNR34 GT-R N1 base

Mitsubishi FTO GP Version R ’97

Polestar 5 Performance ’26

Renault Espace F1 ’95.

Côté circuits, deux icônes du sport automobile rejoignent le roster : Yas Marina à Abu Dhabi et le Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. Deux tracés hautement techniques, parfaits pour tester ses limites ainsi que les nouvelles options proposées.

La mise à jour inaugure aussi un Data Logger inédit, accessible après vos sessions de Time Trial ou de licences. L’outil permet de décortiquer votre pilotage : trajectoires, vitesse, accélération, freinage… De quoi affiner ses réflexes ou chasser le dixième pour les joueurs les plus pointus. À cela s’ajoutent de nouveaux menus Café, des épreuves supplémentaires et une progression étendue jusqu’au Collector Level 70.

Vous pouvez regarder le contenu de la mise à jour dans la vidéo ci-dessous :

Power Pack : un DLC pure compétition

En parallèle, Polyphony lance le Power Pack, premier DLC majeur de Gran Turismo 7 et exclusivement disponible sur PS5. Pour environ 29,99 USD (selon les régions), ce contenu additionnel propose une approche radicalement orientée sport auto : 50 nouvelles épreuves, regroupées en 20 catégories thématiques, avec un déroulé complet “practice – qualifications – course”.

La particularité de ce mode ? Vous ne choisissez pas votre véhicule. Les compétitions se disputent avec des voitures préparées pour l’occasion, de la muscle car américaine au prototype retravaillé. En récompense, les pilotes peuvent débloquer six modèles exclusifs, retravaillés ou tunés pour coller à l’esprit du pack.

L’expérience est sublimée par la présence de GT Sophy 3.0, dernière évolution de l’IA maison. Plus incisive, plus agressive et capable de véritables duels roue contre roue, elle promet des courses nettement plus vivantes et imprévisibles. Une innovation qui pourrait bien changer l’équilibre des futures mises à jour du jeu.

Découvrez le DLC en vidéo :