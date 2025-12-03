Incroyable : Fortnite dévoile un crossover avec Kill Bill

Epic Games a encore frappé avec ses collabs improbables ! Après l’arrivée des Simpsons dans l’arène, le géant de Cary annonce un partenariat inattendu avec le crossover entre Kill Bill et Fortnite. Et pas seulement : il s’accompagne également d’une séquence inédite réalisée avec la participation directe de Quentin Tarantino.

Une scène inédite de Kill Bill révélée en exclusivité dans Fortnite

Le 30 novembre, les joueurs de Fortnite ont pu assister à la première diffusion de “The Lost Chapter: Yuki’s Revenge”, une scène coupée de Kill Bill jamais présentée auparavant. Réalisée spécialement pour cette collaboration, elle reprend directement l’esthétique du film tout en bénéficiant des capacités technologiques de l’Unreal Engine.

“J’ai voulu que cette scène perdue renaisse dans un format moderne, déclare Quentin Tarantino, le réalisateur de Kill Bill. L’Unreal Engine m’a permis de capturer une énergie que nous ne pouvions pas à l’époque.”

L’animation, tournée en motion capture avec des cascades confiées à des habitués du réalisateur, offre une vision stylisée mais respectueuse de l’œuvre d’origine. Uma Thurman reprend son rôle de The Bride, élément confirmé dans les documents officiels d’Epic.

Évidemment, l’événement s’accompagne de contenu en jeu. La tenue de The Bride est intégrée au Battle Pass du Chapter 7: Pacific Break, tandis que d’autres personnages iconiques comme Gogo Yubari et Yuki apparaissent sous forme de récompenses spéciales. Certaines sont même liées à l’achat de billets du programme cinéma Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Après sa diffusion dans Fortnite, “Yuki’s Revenge” sera disponible en salles (mais en limité) dès le 5 décembre prochain. “Nous voulons que Fortnite devienne un lieu où les histoires se vivent avant même de sortir ailleurs”, ajoute Epic Games. De côté de Tarantino, c’est une opportunité. “J’adore l’idée qu’un public découvre mon travail dans un cadre interactif, puis le retrouve sur grand écran”, déclare le réalisateur sur un ton enthousiaste.

Vous pouvez regarder le trailer du crossover Fortnite x Kill Bill avec The Lost Chapter dans la vidéo ci-dessous :