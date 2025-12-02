Call of Duty: Mobile accueille les combattants de Street Fighter 6 dans un nouveau crossover  

Après les agents de NIKKE, place aux combattants de Capcom ! Hier, Call of Duty: Mobile a annoncé une collaboration d’envergure avec Street Fighter 6, apportant certains des personnages les plus iconiques du jeu de combat de Capcom directement sur le champ de bataille. L’événement entre à l’occasion de la Saison 11, marquant également le 6ᵉ anniversaire du titre mobile.

Street Fighter 6 x Call of Duty: Mobile : qui sont les combattants ?

C’est désormais confirmé : Ryu, Chun-Li, Akuma et Cammy rejoignent la liste des opérateurs jouables de Call of Duty: Mobile. Chacun d’eux bénéficie d’un travail de design adapté à l’univers du jeu, tout en conservant son identité visuelle et son attitude signature. Ryu garde notamment son bandeau rouge, Chun-Li son allure martiale, et Akuma son aura menaçante. CoD montre ainsi sa volonté de proposer un crossover cohérent sans trahir l’ADN Street Fighter.

La collaboration s’articule aussi autour de contenus cosmétiques regroupés dans plusieurs packs : les séries Hero’s Collection et Operator Series Armory. Les joueurs pourront mettre la main sur des skins d’armes inspirés de Street Fighter, des effets visuels spéciaux ainsi que divers éléments thématiques liés aux quatre combattants.

Un trailer officiel, publié sur la chaîne YouTube de Call of Duty: Mobile, offre un premier aperçu dynamique des opérateurs en action. Appréciez :

Déploiement prévu durant la Season 11

Les différents éléments communiqués situent le lancement du contenu Street Fighter 6 autour de la mise à jour Season 11. Si l’on se fie au calendrier, les combattants seront donc disponibles sur Call of Duty: Mobile aux alentours du 10–11 décembre 2025. L’arrivée de ce crossover s’inscrit dans les festivités du 6ᵉ anniversaire du jeu, un timing parfait pour célébrer le passé tout en offrant une expérience fraîche aux joueurs réguliers.