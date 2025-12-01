Nano Banana : l’histoire insolite derrière le nom du modèle d’IA de Google

Dans le monde de la technologie, les noms de produits sont souvent choisis avec soin pour séduire le public. Pourtant, certains naissent d’un simple hasard et finissent par devenir des marques incontournables. C’est notamment le cas de Nano Banana, le modèle de génération d’images de Google. En effet, derrière ce nom amusant se cache une histoire faite de codes internes, de communication improvisée et d’un succès inattendu. Voici comment un projet baptisé « Gemini 2.5 Flash Image » s’est transformé en Nano Banana, une appellation qui fait désormais sourire la planète tech.

Un lancement discret sous le nom Gemini 2.5 Flash Image

Le 26 août 2025, Google dévoile un nouveau modèle d’intelligence artificielle dédié à la génération et à l’édition d’images. Officiellement, il porte le nom de « Gemini 2.5 Flash Image ». Mais ce titre technique, difficile à retenir, ne séduit ni les ingénieurs ni la presse spécialisée. Trop long, trop froid, il ne reflète pas l’esprit créatif du projet.

Rapidement, un autre nom commence à circuler en interne : « Nano Banana ». Ce surnom, utilisé comme code par les équipes de Google, devient un repère plus simple et plus amusant. Et lorsque les premiers tests apparaissent sur des sites de benchmark, c’est ce nom qui attire l’attention des observateurs. Le grand public découvre alors Nano Banana, sans savoir qu’il s’agit du futur modèle d’IA de Google.

L’origine du nom de code Nano Banana

Dans la Silicon Valley, il est courant d’attribuer des noms de code aux projets secrets. Apple, par exemple, utilise des appellations comme « Solarium » ou « D47 » pour masquer ses développements. Google n’échappe pas à cette règle et choisit Nano Banana pour son modèle d’images. L’objectif est de tester le système discrètement, sans attirer l’attention sur Gemini.

Mais pourquoi ce nom en particulier ? Selon Sherron, responsable produit chez Google DeepMind, il s’agit d’un choix fait « par pur hasard » au milieu de la nuit. « Nano » fait référence aux modèles optimisés et légers, tandis que « Banana » est une blague facile à retenir. Ce mélange improbable devient un symbole, bien plus marquant que les appellations techniques habituelles.

De la blague interne à la communication officielle

Au départ, Google n’avait pas prévu d’utiliser Nano Banana comme nom commercial. Cependant, face à la popularité du terme, l’entreprise change de stratégie. La presse spécialisée, amusée par ce surnom, continue de l’employer dans ses articles. Les internautes, eux, s’approprient l’expression et la diffusent sur les réseaux sociaux.

Consciente de l’engouement, Google décide d’assumer ce choix. L’entreprise ajoute l’emoji 🍌 dans son application Gemini et intègre Nano Banana dans sa communication officielle. Le modèle devient alors une véritable marque, adoptée par les utilisateurs et reconnue dans l’univers de l’intelligence artificielle.

Nano Banana Pro : la suite logique

En novembre 2025, Google lance une version améliorée de son modèle : Nano Banana Pro. Derrière ce nom se cache en réalité Gemini 3 Pro Image, mais personne ne l’appelle ainsi. La marque Nano Banana s’impose désormais comme l’identité officielle des outils de génération d’images de Google.

Par conséquent, Nano Banana Pro n’est pas seulement une mise à jour technique. C’est aussi la confirmation que Google mise sur une appellation atypique pour séduire le grand public.

Et voilà, maintenant vous connaissez l'origine de l'appellation « Nano Banana ».