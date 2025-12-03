Raspberry Pi : la fin du nano-ordinateur à bas prix ?

Le Raspberry Pi, longtemps symbole d’informatique accessible et économique, voit ses tarifs grimper. En effet, face à la hausse mondiale du prix de la mémoire vive, la fondation britannique augmentent le prix des modèles Raspberry Pi 5 et certains Pi 4. Pour maintenir une porte d’entrée abordable, une nouvelle version équipée de seulement 1 Go de RAM est proposée à 45 dollars.

Une hausse des prix liée à la mémoire vive du Raspberry Pi

La flambée des prix de la RAM est directement liée à la demande croissante de l’intelligence artificielle. Les fabricants de mémoire privilégient les géants du secteur. Les acteurs plus modestes comme Raspberry Pi en subissent donc les conséquences. De ce fait, les cartes voient leurs prix augmenter de 5 à 25 dollars selon les modèles. Par exemple, le Raspberry Pi 4 avec 8 Go passe de 75 à 85 dollars. Le Raspberry Pi 5 avec 16 Go, quant à lui, grimpe de 120 à 145 dollars.

Cette inflation marque un tournant pour la communauté des makers et des passionnés. Le Raspberry Pi était autrefois considéré comme une solution ultra-économique pour apprendre à coder ou créer des projets électroniques. Cependant, il devient moins accessible. Les utilisateurs doivent désormais prévoir un budget plus élevé pour profiter des performances des dernières générations.

Une nouvelle version pour rester accessible

Pour ne pas perdre son image d’outil démocratique, la fondation Raspberry Pi lance une variante du Pi 5 avec seulement 1 Go de RAM. Vendue à 45 dollars, elle permet aux débutants et aux écoles de continuer à utiliser la plateforme sans trop alourdir la facture. Malgré cette réduction de mémoire, la carte conserve les principales fonctionnalités de la gamme.

En tout cas, Raspberry Pi fait face à un dilemme : maintenir des prix bas tout en absorbant l’augmentation des coûts de production. Si la nouvelle version séduit par son tarif, elle reste limitée pour les usages avancés. Les développeurs et les passionnés devront se tourner vers les modèles plus puissants, désormais nettement plus chers. L’équilibre entre accessibilité et performance devient donc un enjeu majeur pour l’avenir de la marque.