Ultima Markets crée l’événement au FMLS et séduit les traders

Ultima Markets vient de marquer un grand coup au Finance Magnates London Summit 2025. Ce courtier multi-actifs prépare son lancement au Royaume-Uni pour 2026. Avec une équipe motivée et de nombreuses animations, il attire déjà l’attention des traders britanniques.

Ultima Markets dévoile sa stratégie lors du FMLS 2025

Lors du FMLS 2025, Ultima Markets a présenté sa vision pour le marché britannique. Depuis l’obtention de sa licence FCA en août 2025, le courtier affiche des ambitions claires. L’objectif est simple : offrir une plateforme fiable, transparente et innovante, pensée pour répondre aux attentes des traders locaux.

Une présence remarquée avec des animations et démonstrations

Le stand d’Ultima Markets au salon n’est pas passé inaperçu. Grâce à des activités inspirées du football et des jeux virtuels, la marque a créé une ambiance dynamique. Les visiteurs pouvaient explorer la plateforme, poser leurs questions et repartir avec des cadeaux exclusifs. Ces animations ont permis de mieux faire connaître l’environnement de trading proposé par Ultima Markets.

Le rôle central du sommet FMLS pour les traders britanniques

Le Finance Magnates London Summit rassemble chaque année des leaders du secteur du trading. Ultima Markets a profité de cet événement clé pour échanger avec les professionnels et comprendre les attentes des traders britanniques. Selon Manuel Bugatti, responsable régional, la rencontre a confirmé l’importance de la clarté, de la sécurité et de la transparence dans le trading moderne.

En résumé, Ultima Markets pose les bases d’une arrivée prometteuse au Royaume-Uni. La marque combine animations, savoir-faire et engagement envers la transparence. Elle invite déjà les traders à s’inscrire sur sa liste d’attente pour découvrir sa nouvelle plateforme en 2026. Le marché britannique s’apprête à accueillir un nouveau courtier, prêt à répondre aux besoins des investisseurs exigeants.

