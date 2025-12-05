Modernisation mainframe cloud : une avancée positive avec Precisely et AWS

La modernisation mainframe cloud est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises. Beaucoup souhaitent tirer parti des technologies du cloud pour exploiter tout le potentiel de leurs données. Precisely franchit un nouveau cap en simplifiant ce passage grâce à des solutions innovantes, pensées pour la rapidité, la simplicité et la fiabilité.

Nouvelles solutions pour moderniser les mainframes vers le cloud

Grâce à ses dernières avancées, Precisely Connect permet désormais de transférer directement les données des mainframes vers Amazon S3. Cette intégration directe facilite grandement la migration des données vers le cloud. Fini les étapes intermédiaires complexes qui ralentissent les projets. Les entreprises disposent de données de qualité, disponibles rapidement pour le cloud et ses nombreux usages.

La réplication de données en temps réel vers Amazon S3 expliqué

Le cœur de cette innovation repose sur une réplication de données en temps réel. Au lieu de passer par plusieurs outils ou étapes, les informations du mainframe sont copiées directement dans Amazon S3. Cela accélère la disponibilité des données pour l’analyse, l’intelligence artificielle ou le machine learning. En plus, l’intégrité des données est assurée à chaque instant, un critère essentiel pour les sociétés.

Réduction de la complexité et optimisation des performances

En éliminant les intermédiaires, Precisely Connect réduit la complexité technique et opérationnelle. Les équipes informatiques gagnent du temps et peuvent se concentrer sur la génération de valeur et l’innovation. Les coûts de maintenance diminuent, tout comme la latence pour accéder aux données. L’agilité et l’évolutivité d’AWS deviennent enfin accessibles à tous, même aux entreprises qui dépendent encore de leurs anciens mainframes.

Avec cette annonce, la modernisation mainframe cloud franchit une nouvelle étape. Precisely et AWS forment un duo fort pour rendre cette transition plus simple, plus rapide et plus sûre. C’est l’assurance de tirer le meilleur parti de ses données, aujourd’hui et demain.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Comment optimiser votre connexion Internet ?