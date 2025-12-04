TEST – Nacon RIG R5 Pro HS, un casque taillé pour la PlayStation, mais avec quelques compromis ?

Le marché des périphériques audio pour joueurs est aujourd’hui totalement saturé. Il devient souvent difficile de choisir le bon modèle parmi toutes les références. Pourtant, certains constructeurs tentent de se démarquer avec des prix agressifs. C’est précisément le cas du Nacon RIG R5 Pro HS. Ce casque filaire vise principalement les joueurs sur consoles Sony. Il affiche fièrement la licence officielle PlayStation sur son emballage. Toutefois, il reste techniquement compatible avec les PC équipés d’une prise jack. Son positionnement tarifaire le place clairement en entrée de gamme. Il ne faut donc pas s’attendre à une révolution technologique majeure. Néanmoins, il promet l’essentiel pour jouer dans de bonnes conditions sonores. Reste à voir si les compromis sont acceptables au quotidien.

Notre avis en bref sur le Nacon RIG R5 Pro HS

Le Nacon RIG R5 Pro HS est un produit avant tout pragmatique. Ainsi, il ne cherche pas à concurrencer les ténors du marché actuel. Son tarif accessible impose forcément quelques limites techniques et ergonomiques évidentes. Cependant, il remplit son contrat sur les jeux compétitifs de type FPS. La précision sonore est au rendez-vous pour localiser les ennemis proches. En revanche, l’expérience est moins convaincante sur des titres narratifs ambitieux. L’amplitude sonore manque parfois de profondeur pour immerger totalement le joueur. De plus, le confort montre ses limites après plusieurs heures d’utilisation. Une gêne peut apparaître sur le sommet du crâne assez rapidement. C’est un point à considérer pour les très longues sessions.

Concernant l’usage global, ce modèle est clairement taillé pour la manette. Le câble jack fourni est parfait pour une utilisation console sur canapé. À l’inverse, il s’avère bien trop court pour un setup PC classique. Vous serez collé à votre tour si elle est posée au sol. L’isolation passive des écouteurs est correcte sans être exceptionnelle non plus. Enfin, le système de personnalisation esthétique semble totalement superflu à nos yeux. Il gonfle probablement le prix final sans apporter de réelle plus-value. En résumé, c’est un casque d’appoint correct pour votre PlayStation. Il « fait le taff » sans briller particulièrement ni faire de miracles.

Design et prise en main du Nacon RIG R5 Pro HS

Visuellement, le Nacon RIG R5 Pro HS adopte un look résolument « gamer ». La structure est principalement composée de plastique pour réduire le poids global. La marque met beaucoup en avant son système magnétique nommé « Snap+Lock ». Ce mécanisme permet de changer les coques plastiques sur les oreillettes. Honnêtement, cela ressemble surtout à un gadget marketing dispensable au quotidien. On change ces protections une fois pour essayer, puis on oublie. Cela ajoute un coût de fabrication inutile pour une fonctionnalité anecdotique. L’assemblage reste toutefois sérieux pour cette gamme de prix contenue. Le casque semble assez robuste pour supporter des manipulations quotidiennes régulières. Il ne fait pas « cheap » au premier regard malgré le plastique.

Côté ergonomie, le bilan est assez mitigé une fois sur la tête. Le casque est léger, ce qui est agréable au début de session. Les coussinets en tissu sont assez doux sur les oreilles des joueurs. Cependant, l’arceau finit par appuyer désagréablement sur le haut du crâne. Une douleur se fait sentir après une ou deux heures de jeu. Le confort n’est donc pas optimal pour les marathons de gaming. De plus, la connectique trahit immédiatement sa cible prioritaire : la console. Le câble jack 3,5 mm mesure seulement 1,5 mètre de long. C’est idéal lorsqu’il est branché sur une manette DualSense devant soi. Par contre, c’est un calvaire sur un PC placé sous un bureau. Le Nacon RIG R5 Pro HS est donc un casque console avant tout.

Ergonomie et confort du casque

L’ajustement du Nacon RIG R5 Pro HS sur la tête se fait assez simplement. Le casque utilise un système de glissière classique pour régler la hauteur des écouteurs. Les oreillettes pivotent également à plat pour pouvoir le poser autour du cou. C’est pratique lors d’une pause rapide entre deux parties intenses. La mousse à mémoire de forme est présente sur l’arceau et les coussinets. Elle semble de bonne qualité au premier toucher et assez moelleuse. Le contact avec la peau est plutôt agréable et ne chauffe pas trop. Le poids plume du casque est aussi un atout indéniable au début. On l’oublie presque totalement durant les premières minutes d’utilisation sur le canapé. L’ensemble paraît bien conçu pour s’adapter à la majorité des morphologies de joueurs.

Cependant, cette bonne impression initiale s’estompe malheureusement après quelques heures de jeu consécutives. La répartition du poids ne semble pas optimale sur la durée pour ce modèle. Une douleur assez gênante finit par apparaître sur le sommet du crâne. C’est comme si l’arceau appuyait sur un point trop précis de la tête. J’ai dû repositionner le casque plusieurs fois pour tenter de soulager cet inconfort. De plus, l’isolation phonique passive reste dans la moyenne basse du marché actuel. Ainsi, elle atténue légèrement les bruits environnants mais sans créer de bulle immersive. On entend toujours ce qu’il se passe dans la pièce à côté. Le confort global est donc correct pour des sessions courtes, mais limité.

Qualité audio en jeu

Nacon a équipé ce modèle de haut-parleurs de 40 mm en graphène. Cette technologie promet techniquement moins de distorsion et une meilleure précision du signal. En pratique, le rendu sonore est effectivement très propre et assez tranchant. Sur des jeux compétitifs comme des FPS, le résultat est convaincant. Les bruits de pas se détachent bien du reste de l’environnement sonore. On identifie facilement la provenance des tirs grâce à une stéréophonie correcte. La promesse de compatibilité avec l’audio 3D de la console est tenue. C’est un casque qui privilégie explicitement la lisibilité de l’information sonore. Pour les joueurs qui cherchent la performance pure, il fait le travail. Le son est « sec », ce qui évite le brouhaha dans les moments d’action.

En revanche, ce profil sonore manque cruellement d’ampleur pour les expériences narratives. Le manque de basses fréquences se fait sentir sur les titres épiques. J’ai lancé Ghost of Tsushima pour tester l’immersion dans un monde ouvert. Le résultat était malheureusement assez plat et sans grande saveur à l’oreille. Le vent dans les herbes ou les galops manquaient de coffre et de profondeur. J’ai finalement retiré le casque pour repasser sur ma barre de son. Le son était bien plus riche et vibrant avec des enceintes externes. Le Nacon RIG R5 Pro HS peine donc à retranscrire une ambiance cinématographique. Il est fonctionnel pour gagner, mais pas idéal pour voyager ou rêver.

Microphone et communication

Le microphone du Nacon RIG R5 Pro HS est solidaire de la structure principale. Il utilise un système très pratique de bascule appelé « flip-to-mute ». Il suffit de relever la perche micro pour couper instantanément la captation. Un petit clic mécanique confirme que le micro est bien désactivé. C’est une fonctionnalité ergonomique que l’on apprécie toujours pour sa simplicité d’usage. La tige est également assez souple pour être ajustée devant la bouche. Elle garde bien sa position une fois réglée selon vos préférences. Visuellement, le micro s’intègre bien au design général sans être trop envahissant. C’est un point positif pour l’ergonomie générale de ce périphérique de communication.

Concernant la qualité de la voix, le constat reste en adéquation avec le prix. Vos coéquipiers vous entendront distinctement lors des sessions de jeu en ligne. La voix est intelligible et ne souffre pas de coupures ou de grésillements. Le micro filtre aussi une partie raisonnable des bruits de fond de la pièce. Toutefois, le rendu manque de naturel et paraît un peu métallique ou robotique. Ce n’est absolument pas un microphone destiné à la création de contenu. Oubliez l’idée de l’utiliser pour du stream ou des vidéos YouTube. Il remplit sa fonction utilitaire pour donner des infos tactiques sur Discord. C’est un outil de communication basique qui ne cherche pas à faire plus.

Connexion et connectivité

Ce modèle fait le pari de la simplicité avec une connexion exclusivement filaire. Il n’y a aucune batterie à gérer ni de recharge à prévoir. C’est un avantage certain pour les joueurs qui détestent les pannes sèches. Le câble se termine par une prise jack 3,5 mm universelle. Cela assure une compatibilité immédiate avec la quasi-totalité des appareils actuels. Vous pouvez le brancher sur PS4, PS5, Nintendo Switch ou même mobile. Cette polyvalence « plug-and-play » est rassurante car tout fonctionne immédiatement sans réglage. Il n’y a pas de dongle USB à brancher ou à perdre. C’est la solution la plus fiable pour ne jamais avoir de latence sonore.

Par contre, la longueur du câble pose un vrai problème selon votre installation. Avec seulement 1,5 mètre, la liberté de mouvement est assez restreinte. C’est une longueur parfaitement calculée pour se brancher sur une manette entre les mains. Mais c’est bien trop court pour se connecter à une tour PC au sol. Je me suis retrouvé collé à mon bureau pour pouvoir jouer sur ordinateur. Il faudra impérativement investir dans une rallonge jack pour un usage PC confortable. Cela confirme encore une fois que ce casque est pensé pour la console. L’utilisateur PC est clairement considéré comme secondaire dans la conception de ce produit.

Conclusion : que vaut le Nacon RIG R5 Pro HS ?

Le Nacon RIG R5 Pro HS est une solution de dépannage honnête pour les petits budgets. Il remplit son rôle principal de périphérique audio pour le jeu compétitif sur console PlayStation. La précision sonore est suffisante pour localiser des ennemis dans un FPS nerveux comme Call of Duty. De plus, sa légèreté initiale est un atout indéniable pour des sessions de jeu modérées. Cependant, il montre vite ses limites dès que l’on cherche un peu plus de polyvalence. Le câble trop court le disqualifie presque totalement pour une utilisation confortable sur un PC. L’absence de graves profonds nuit grandement à l’immersion dans les jeux d’aventure contemplatifs. Enfin, le confort sur le long terme reste perfectible à cause de l’appui sur le crâne. À ce tarif, il ne faut pas s’attendre à des miracles technologiques ou acoustiques. C’est un casque d’entrée de gamme correct, mais qui ne restera pas dans les mémoires.

