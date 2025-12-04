Pudu Robotics crée l’événement avec ses robots D5 ultra-performants

Pudu Robotics frappe fort avec sa nouvelle série PUDU D5. Ces robots quadrupèdes autonomes allient robustesse et intelligence. Ils s’adressent aux environnements industriels où l’automatisation classique montre ses limites. Découvrons ensemble leurs atouts et leur potentiel révolutionnaire.

Les nouveaux robots Pudu D5 : autonomie et mobilité tout-terrain

La gamme PUDU D5 propose deux modèles. L’un fonctionne avec des jambes pour s’adapter à tous les terrains. L’autre utilise des roues, idéal sur des surfaces mixtes. Les deux versions garantissent une autonomie avancée, essentielle pour intervenir dans des lieux difficiles. Grâce à une navigation intelligente et à une stabilisation optimisée, les robots franchissent facilement escaliers, pentes ou sols accidentés. Leur mobilité tout-terrain leur permet d’évoluer sur de vastes espaces extérieurs, exposés aux intempéries.

Innovations technologiques pour des usages industriels complexes

Les robots D5 intègrent une puissance de calcul élevée. Deux processeurs avancés (NVIDIA Orin et RK3588) assurent ainsi navigation en temps réel et détection fine des obstacles. Leur système de perception, composé de caméras et capteurs LiDAR, crée une cartographie 3D précise. Par ailleurs, la charge utile de 30 kg et une autonomie de 14 kilomètres ouvrent la voie à de nombreuses missions industrielles. Les opérateurs bénéficient en plus d’un suivi intelligent et d’un contrôle par gestes ou commandes vocales.

Des applications adaptées aux environnements extrêmes et variés

Conçus pour durer, les robots Pudu D5 opèrent entre -20°C et 55°C. Ils résistent à la pluie, à la neige et à la poussière, grâce à leur certification IP67. Ils naviguent sur plus d’un million de mètres carrés, parfaits pour aéroports, sites industriels, et réseaux de transport. Leur flexibilité leur permet d’assurer des tâches d’inspection, de logistique ou de sécurité, même dans des conditions extrêmes.

En résumé, la série PUDU D5 de Pudu Robotics représente une avancée majeure pour la robotique industrielle. Grâce à leurs performances, robustesse et flexibilité, ces robots ouvrent la voie à de nouveaux usages sur les terrains les plus complexes. Ils témoignent de l’engagement de Pudu Robotics pour l’innovation et la sécurité, tout en répondant aux besoins réels des professionnels.

Lisez notre dernier article tech : Guide d’achat Noël 2025 : les meilleurs accessoires gaming à offrir !