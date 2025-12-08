Test – Carpuride 702B Pro : L’écran CarPlay/Android Auto qui transforme votre moto en cockpit connecté

Le monde de la moto vit depuis quelques années une véritable révolution numérique. Là où les constructeurs réservaient autrefois les écrans connectés à leurs modèles premium, une nouvelle génération d’accessoires permet aujourd’hui à n’importe quel motard d’accéder à la navigation, à la musique ou aux applications mobiles directement depuis le guidon. Parmi ces solutions, le Carpuride 702B Pro s’impose comme l’un des appareils les plus complets, les plus polyvalents et les plus simples à installer du marché.

Avec son grand écran lumineux, son CarPlay et Android Auto sans fil, sa compatibilité quasi universelle et sa construction pensée pour affronter les sorties quotidiennes, il ambitionne de transformer n’importe quelle moto — trail, roadster ou GT — en véritable tableau de bord moderne. Après plusieurs jours d’utilisation, voici notre test complet et approfondi.

Un design robuste, pensé pour les contraintes de la route

Dès la sortie de boîte, le Carpuride 702B Pro rassure. L’écran de 7 pouces, au format rectangulaire légèrement incurvé, s’entoure d’un cadre renforcé qui laisse immédiatement entrevoir une résistance adaptée aux conditions réelles de la moto. Pas de plastique bas de gamme ni de charnière fragile : l’ensemble est compact, dense, et inspire la confiance.

Cette robustesse s’accompagne d’une esthétique sobre qui évite l’effet “gadgets chinois” souvent reproché à certains accessoires du même segment. Ici, les lignes sont propres, la façade est uniformément noire, les boutons sont réduits à l’essentiel et l’arrière présente des fixations discrètes mais solides.

Monté sur le guidon d’un trail comme une Benelli, une Yamaha Tracer ou une BMW GS, le 702B Pro s’intègre naturellement sans dénaturer la ligne de la moto. Sur un roadster plus compact, l’appareil impressionne davantage par sa taille. Néanmoins, ses proportions restent raisonnables au regard du confort visuel qu’il procure.

Une installation accessible à tous, sans aucun démontage

L’un des plus grands atouts du Carpuride 702B Pro est sa simplicité d’installation. Contrairement aux GPS moto traditionnels nécessitant parfois un faisceau spécifique, un passage en concession ou un branchement complexe sur la batterie, ici tout se fait en quelques minutes.

Le support fourni se fixe sur la majorité des guidons tubulaires. Une rotule permet d’ajuster l’orientation de l’écran, ce qui est indispensable pour éviter les reflets selon la hauteur du pilote ou l’angle du soleil. Une fois l’écran installé, un simple câble d’alimentation 12 V ou USB suffit pour le mettre en route.

Pas besoin de démonter le carénage, ni de faire passer un câble jusqu’à la batterie si vous disposez déjà d’une prise accessible. Pour une utilisation touring régulière, certains préféreront toutefois une installation plus propre. Cependant, dans tous les cas, le 702B Pro est pensé pour être plug and play.

Les motards craignant les manipulations électriques peuvent souffler : le dispositif a été conçu pour que n’importe qui puisse l’installer en 10 minutes chrono.

CarPlay et Android Auto sans fil : le plaisir du guidon connecté

Nous sommes en 2025, et malgré l’évolution des tableaux de bord chez de nombreux constructeurs, tous les modèles n’intègrent pas encore Android Auto ou CarPlay. Ce manque se fait sentir au quotidien, surtout pour les utilisateurs habitués à Waze, Spotify, Apple Music ou Google Maps.

Le Carpuride 702B Pro vient combler ce vide avec une fluidité presque étonnante. Dès le premier démarrage, l’appareil se connecte automatiquement en Bluetooth à votre smartphone. Quelques secondes plus tard, l’interface CarPlay ou Android Auto apparaît sur l’écran de 7 pouces, sans fil et sans manipulation.

La liaison est stable, rapide, et se reconnecte à chaque démarrage de la moto. Les pilotes adeptes de trajets quotidiens apprécieront ce côté immédiat : on s’équipe, on démarre, et l’écran est prêt avant même d’avoir mis les gants.

Pour ceux qui roulent beaucoup en ville ou dans des zones où la vigilance doit être maximale, l’avantage est immense. En effet, l’appareil permet de garder le smartphone rangé, protégé des intempéries, des vibrations ou des vols opportunistes lors des arrêts rapides.

Un écran lumineux, lisible en toutes circonstances

Le choix d’un écran moto ne peut pas se résumer à sa taille. La lisibilité est un critère capital, et sur ce point, le 702B Pro réalise un quasi-sans-faute.

L’écran de 7 pouces propose une luminosité élevée, renforcée par un traitement anti-reflets très efficace. Même en plein soleil, l’affichage reste lisible, et les couleurs ne se délavent pas comme sur d’autres modèles. En utilisation nocturne, la luminosité adaptative évite d’être ébloui, un détail qui compte énormément sur les trajets tardifs.

L’angle de vision large permet aussi de consulter l’écran en regard rapide, sans avoir à incliner exagérément la tête. Pour un motard, chaque milliseconde compte, et Carpuride semble avoir compris cela.

L’interface Carpuride disparaît immédiatement lorsque CarPlay ou Android Auto est lancé, ce qui offre une expérience similaire à celle d’un tableau de bord haut de gamme — sans changer de moto.

Une utilisation naturelle, pensée pour rouler

La qualité de l’expérience utilisateur repose sur la fluidité, et le Carpuride 702B Pro ne déçoit pas. Les mouvements à l’écran sont rapides, les menus répondent immédiatement, et les changements d’applications se font sans ralentissements.

En utilisation réelle, cela se traduit par une navigation fluide et une consultation simple des instructions de guidage. De plus, il y a une stabilité exemplaire même lorsque le smartphone reçoit des notifications ou change de réseau.

Le tactile reste réactif même avec des gants fins, mais évidemment, l’usage tactile en roulant est fortement déconseillé. L’idée est plutôt de tout préparer avant le départ, puis de profiter du guidage, de la musique ou des commandes vocales.

Justement, la compatibilité avec Siri et Google Assistant rend l’appareil encore plus agréable. Une demande vocale suffit pour changer d’itinéraire, lancer une playlist ou envoyer un message. Dans la pratique, c’est un confort qui change totalement l’expérience du quotidien à moto.

Une gestion du son parfaitement adaptée aux intercoms

Carpuride a compris un point fondamental : en moto, le son doit passer par un intercom Bluetooth, pas par un haut-parleur externe. Le 702B Pro propose donc une connexion directe vers les systèmes Sena, Cardo, Lexin ou autres marques du marché.

Lors de nos essais, la transmission audio s’est montrée stable, sans coupures ni latence perceptible. Les indications de guidage arrivent parfaitement synchronisées, et la musique conserve sa qualité d’origine.

Pour ceux qui préfèrent une installation plus avancée ou qui utilisent des systèmes audio intégrés, une sortie audio physique est également disponible.

Résistance aux intempéries : presque parfait

L’appareil est certifié IP67. Dans les faits, le 702B Pro est largement capable d’encaisser une pluie légère à modérée, ainsi que la poussière et les projections classiques de la route.

L’écran reste utilisable lorsqu’il est mouillé, ce qui n’est pas toujours le cas des appareils tactiles d’entrée de gamme. La construction solide de l’arrière, combinée à des joints discrets, semble garantir une bonne longévité.

Le 702B Pro au quotidien : un compagnon indispensable

Que l’on roule tous les jours pour se rendre au travail, que l’on profite de balades le week-end ou que l’on prépare de longues sessions touring, le Carpuride 702B Pro s’adapte à toutes les situations. Sa présence sur le guidon devient rapidement naturelle, et il est difficile de s’en passer une fois qu’on y a goûté.

Les trajets deviennent plus fluides, la navigation plus claire, la gestion de la musique plus simple. Surtout, le smartphone reste protégé dans une poche ou un sac. Il s’agit d’un avantage énorme en termes de sécurité et de durabilité du téléphone.

Le Carpuride 702B Pro n’est pas qu’un “gadget”, il devient une extension du tableau de bord.

Conclusion : probablement la meilleure solution CarPlay/Android Auto pour moto en 2025

Le Carpuride 702B Pro coche presque toutes les cases. Il est simple à installer, agréable à utiliser, parfaitement lisible en toutes conditions, et compatible avec les deux écosystèmes mobiles du marché. Que vous soyez utilisateur d’iPhone ou d’Android, il transforme instantanément votre moto en machine connectée moderne.

Face à des GPS moto traditionnels souvent vendus très cher, le 702B Pro offre une alternative plus complète, plus flexible et plus économique. Pour les motards qui souhaitent moderniser leur cockpit sans se ruiner, c’est l’un des meilleurs choix disponibles aujourd’hui.

