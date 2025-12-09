TEST – ROG Xbox Ally X, la console hybride qui bouscule Windows

Après la première Ally qui avait surpris tout le monde, Asus revient avec une collaboration inattendue avec Xbox. L’objectif est clair. Proposer une console portable sous Windows, mais pensée comme une vraie machine de jeu, simple et cohérente. Xbox apporte une interface plein écran qui remplace les couches complexes, tandis qu’Asus signe le hardware et assure la puissance. On obtient ainsi un appareil qui garde la liberté de Windows, tout en offrant l’usage d’une console classique. Le résultat donne une machine moderne, légère, agréable, et surtout bien plus intuitive que les versions précédentes.

Notre avis en bref sur la ROG Xbox Ally X

La ROG Xbox Ally X propose un positionnement unique. On se place entre un PC portable Windows et une console Xbox moderne, avec une interface pensée pour le grand public. La concurrence reste floue, car aucun constructeur ne tente vraiment ce mélange entre liberté totale et simplicité console. L’expérience globale est convaincante et montre un produit complet, puissant et cohérent dans ses choix.

L’ergonomie fait un énorme bond. Les poignées marquées et le faible poids offrent une prise en main excellente. L’interface Xbox change aussi l’usage. Elle permet de jouer, naviguer et gérer sa bibliothèque sans repasser sur Windows. Même une personne non habituée peut l’utiliser après une courte configuration initiale. Le prix reste élevé, mais la qualité générale le justifie largement. C’est un produit solide et agréable, offrant une expérience maîtrisée.

Unboxing de la ROG Xbox Ally X

La ROG Xbox Ally X arrive dans une boîte simple et sans fioritures. On trouve la console en premier, protégée et déjà prête à l’emploi. Les documents habituels sont présents, mais le chargeur n’est pas inclus. Il faudra utiliser un adaptateur USB-C de 65 W pour profiter des meilleures performances. L’expérience reste sobre, mais suffisamment claire pour comprendre l’essentiel.

La documentation est complète et guide bien les premiers pas. Le contenu reste minimaliste, ce qui permet de se concentrer sur le produit lui-même. Asus continue de privilégier l’utile plutôt que l’apparat, ce qui limite les coûts de production et la taille de l’emballage. L’ensemble est cohérent avec une machine portable et orientée usage immédiat.

Design de la ROG Xbox Ally X

La ROG Xbox Ally X adopte un design plus marqué et plus ergonomique que la première génération. Les poignées sont plus profondes, ce qui améliore immédiatement le confort. Le poids reste contenu avec 715 g, offrant une prise en main légère et stable. L’ensemble paraît robuste, avec une construction soignée et des matériaux bien ajustés. Les lignes restent clairement orientées gaming, mais l’appareil garde une allure sobre et moderne. Les boutons sont bien positionnés et tombent naturellement sous les doigts, ce qui facilite les longues sessions.

Les joysticks Hall Effect apportent une sensation de précision nette. Les gâchettes et les bumpers répondent avec fermeté, et les deux boutons arrière assignables ajoutent une vraie flexibilité. L’utilisation prolongée reste agréable grâce à la répartition du poids et à la forme du châssis. Même des personnes non habituées aux consoles portables trouvent un bon confort. L’objectif est clair : offrir une vraie console pensée pour les mains, et non un petit PC compressé. Sur ce point, la Xbox Ally X réussit vraiment son virage ergonomique.

Capacités de l’écran

L’écran de 7 pouces en 1080p affiche une image nette et précise. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte un vrai gain en fluidité, surtout sur les jeux rapides ou compétitifs. La dalle IPS glossy propose une bonne luminosité avec 500 nits, ce qui permet de jouer en intérieur comme en extérieur lumineux. FreeSync Premium limite le tearing et stabilise l’affichage. La protection Gorilla Glass Victus associée au revêtement DXC offre une solidité supérieure et réduit les reflets. L’ensemble reste cohérent pour un appareil portable pensé pour bouger.

La fidélité des couleurs est sérieuse avec une couverture sRGB à 100 %. Les jeux affichent une belle cohérence chromatique, même si l’absence d’OLED se fait sentir sur les scènes très contrastées. Le rendu global reste satisfaisant et agréable à utiliser au quotidien. L’écran réagit bien au tactile, ce qui reste utile pour les réglages sous Windows ou pour certaines interfaces. On aurait pu espérer une dalle plus premium, mais le compromis choisi reste solide et adapté au format.

Performances de la ROG Xbox Ally X

La ROG Xbox Ally X embarque le nouveau Ryzen Z2 Extreme, qui apporte un net gain face au Z1 Extreme. On observe entre 20 % et 30 % de performances supplémentaires selon les jeux et les scénarios. Cela transforme l’expérience en 1080p, car les titres gourmands tiennent enfin les 60 FPS sans sacrifier tous les réglages. Les jeux indés ou moins exigeants dépassent facilement les 100 FPS, profitant pleinement du taux de rafraîchissement de l’écran. La machine montre une belle polyvalence et peut gérer la plupart des jeux modernes sans difficulté majeure.

Le comportement thermique reste très maîtrisé malgré cette montée en puissance. Le système de refroidissement hérité de l’Ally X 2024 fait un excellent travail, avec un niveau sonore bas même sous charge. Les ventilateurs se font discrets et la température reste stable lors de longues sessions. Les performances sont régulières et ne chutent pas au bout de quelques minutes. L’ensemble donne une machine capable d’offrir une vraie expérience console, tout en conservant l’ouverture d’un PC portable Windows.

Expérience Xbox native

L’intégration Xbox change totalement l’usage de cette console. L’appareil s’allume sur une interface pensée pour le format portable, avec un dashboard clair et lisible. On retrouve les jeux, les amis, les succès et le Cloud Gaming sans aucune manipulation. L’écosystème Xbox prend ainsi le dessus sur Windows, ce qui évite les menus complexes ou les fenêtres mal adaptées au tactile. Le tout fonctionne de façon fluide, avec une navigation rapide et sans conflit entre les applications. C’est la première fois qu’une console portable Windows adopte une interface aussi cohérente.

Cette interface devient l’espace principal d’utilisation. Une fois la configuration initiale terminée, tout se gère via Xbox. Les jeux de Steam, Epic ou GOG apparaissent dans un seul et même menu, ce qui simplifie énormément le quotidien. Pour une personne non habituée, l’apprentissage est très simple, car l’usage ressemble à une console classique. Asus et Microsoft ont trouvé un bon compromis entre la liberté de Windows et la simplicité d’une interface console. Cela permet d’ouvrir l’appareil à un public plus large, sans limiter les utilisateurs avancés.

Autonomie et batterie

La batterie de 80 Wh améliore l’endurance générale, mais les limites demeurent. Avec un TDP élevé, la consommation grimpe vite et réduit l’autonomie. Sur les jeux AAA en mode 30 W, on tombe autour de 1h45 à 2h. Les jeux plus légers ou les modes moins gourmands permettent de monter plus haut, mais il faut accepter des compromis. L’appareil reste une console portable puissante, ce qui implique des contraintes énergétiques évidentes.

La recharge se fait en USB-C avec un bloc 65 W ou plus. Le chargeur n’est pas fourni, ce qui oblige à investir si vous n’avez pas un modèle adéquat. La charge reste rapide et efficace, permettant de récupérer rapidement plusieurs dizaines de pourcents. C’est idéal en mobilité ou lors de petites pauses. Pour optimiser l’endurance, il est préférable d’ajuster le TDP et les réglages graphiques selon les jeux. Cela permet de prolonger la session sans trop dégrader l’expérience.

Conclusion : que vaut la ROG Xbox Ally X ?

La ROG Xbox Ally X propose une évolution majeure dans le monde des consoles Windows portables. L’ergonomie progresse nettement, l’intégration Xbox transforme le quotidien et les performances du Z2 Extreme apportent un vrai confort sur les jeux modernes. Le silence de fonctionnement renforce encore cette impression de maturité. Le prix reste élevé, mais il correspond à un produit complet et bien fini. L’écran aurait pu être plus ambitieux et l’autonomie reste limitée sur les jeux gourmands, mais le résultat général reste excellent. Cette console combine la liberté d’un PC et la simplicité d’une Xbox, et réussit à rendre ce duo cohérent. C’est aujourd’hui l’une des meilleures expériences de jeu portable sous Windows.

