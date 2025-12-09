Eastman Auto & Power dévoile des solutions énergétiques innovantes

Eastman Auto & Power fait parler d’elle avec l’annonce d’une nouvelle génération de solutions énergétiques. À l’occasion du salon infraXchange Singapore 2025, la marque indienne dévoile des batteries au lithium et des onduleurs hybrides dernier cri. Ces innovations sont pensées pour soutenir les infrastructures de télécommunications à l’échelle mondiale, dans un contexte où la fiabilité de l’alimentation électrique est plus que jamais essentielle.

Les nouvelles batteries et onduleurs hybrides d’eastman auto & power

Lors de l’événement à Singapour, Eastman Auto & Power a mis en avant sa gamme d’onduleurs hybrides. Ceux-ci existent en version monophasée et triphasée, et bénéficient d’une garantie solide de 10 ans. Leurs points forts ? Ils offrent une alimentation de secours fiable, une intégration solaire optimale et une gestion intelligente du réseau. Trois nouvelles batteries au lithium rejoignent également le portefeuille de la marque. Chaque modèle propose un niveau de sécurité renforcé, une surveillance avancée, ou une installation simplifiée pour répondre aux besoins de chaque opérateur mondial.

Des solutions énergétiques fiables pour les télécommunications mondiales

L’objectif d’Eastman Auto & Power est clair : garantir la continuité d’alimentation des réseaux de télécommunication, partout dans le monde. Grâce à ses neuf sites de fabrication, l’entreprise répond rapidement à la demande sur plusieurs continents. Ses solutions couvrent l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Amérique latine ou encore l’Inde. Les nouvelles batteries sont conçues pour offrir une excellente protection contre les surtensions, surchauffes et courts-circuits. Ce souci du détail sécurise les installations, même dans les régions les plus exigeantes.

L’engagement d’eastman en faveur de l’innovation énergétique durable

Depuis ses débuts, Eastman Auto & Power mise sur l’innovation. Son engagement va bien au-delà des simples produits : la marque aspire à un monde plus fiable au niveau énergétique. Face à la croissance rapide des réseaux télécoms, Eastman adapte son offre pour garantir performance et durabilité. Son réseau mondial, allié à une écoute attentive des clients, lui permet de proposer des solutions adaptées et évolutives dans le secteur énergétique.

Pour conclure, Eastman Auto & Power assoit sa position de leader en lançant des produits innovants et fiables pour les acteurs des télécommunications. La nouvelle gamme présentée à Singapour illustre cette volonté de moderniser le secteur, tout en renforçant la sécurité et la disponibilité de l’alimentation partout dans le monde. L’entreprise confirme ainsi son ambition : être une référence mondiale de la transition énergétique, dans un marché en perpétuelle évolution.

