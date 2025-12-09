X sanctionné par l’Union européenne : une amende record de 140 millions de dollars !

L’Union européenne a infligé une amende de 120 millions d’euros (environ 140 millions de dollars) à la plateforme X, anciennement Twitter, pour plusieurs violations du Digital Services Act (DSA). Cette décision résulte de l’application des nouvelles règles numériques européennes. De plus, elle met en lumière les pratiques controversées de l’entreprise dirigée par Elon Musk.

Les manquements liés à la transparence et à la vérification des comptes X

Le premier reproche concerne le système de vérification par badge bleu. Ce dernier était autrefois réservé aux comptes authentifiés par Twitter. Cependant, depuis son rachat par Elon Musk, ce badge peut être acheté par n’importe quel utilisateur. Selon la Commission européenne, cela expose les internautes à des risques accrus d’usurpation d’identité et de fraude. Par ailleurs, le DSA interdit aux plateformes de présenter comme vérifiés des comptes qui ne le sont pas réellement. Or, c’est une règle que X n’a pas respectée.

La Commission critique également le manque de transparence dans le répertoire public des publicités de X. Les informations sur les annonceurs et le contenu des campagnes sont jugées insuffisantes. En effet, cela complique l’identification des sources de financement et la détection de campagnes frauduleuses. Ces pratiques limitent la capacité des utilisateurs et des chercheurs à comprendre l’origine des publicités et à repérer d’éventuelles manipulations.

L’accès restreint aux données publiques pour les chercheurs

Un autre point de friction concerne l’accès aux données publiques. En effet, le DSA oblige les grandes plateformes à fournir ces informations aux chercheurs qualifiés. Et ce, afin de permettre l’étude des risques systémiques, comme la désinformation ou les menaces en ligne. Or, selon l’Union européenne, X impose des restrictions excessives qui entravent la recherche. De plus, elles compromettent la compréhension des phénomènes numériques à grande échelle.

Face à ces accusations, X dispose de 60 jours ouvrables pour répondre à la décision concernant les badges bleus. La plateforme dispose aussi de 90 jours pour présenter un plan d’action sur la transparence publicitaire et l’accès aux données. En cas de non-conformité, l’entreprise risque de nouvelles sanctions financières. Affaire à suivre.