Pathea Games (My Time at Portia) dévoile The God Slayer, un action-RPG à la sauce steampunk

Eh oui, la Chine a encore frappé ! Pathea Games vient de dévoiler The God Slayer, son prochain RPG d’action en monde ouvert. Le studio chinois derrière My Time at Portia troque donc la douceur de ses mondes cosy pour une fresque steampunk brutale, où arts martiaux et mythologie s’entrechoquent. Voici tout ce qu’il faut savoir !

Voir aussi : Liminal Point : le survival-horror dévoile un troisième trailer glaçant

The God Slayer : c’est quoi ?

Dans The God Slayer, le joueur incarne Cheng, un “Elemancer” dont la famille a été anéantie lors d’un événement cataclysmique nommé le “God Fall”. Animé par la vengeance, Cheng se dresse contre les divinités tyranniques, les “Celestials”, et décide de prendre les armes — ou plutôt, d’incarner les éléments — pour les renverser.

Le décor est déjà planté. Le joueur évolue dans une vaste métropole nommée Zhou, fusion d’urbanisme steampunk et de traditions orientales. Le concept esthétique rappelle d’autres action-RPG comme Black Myth: Wukong, avec un visuel se rapprochant d’Avatar, à en juger par les commentaires les plus populaires sur YouTube.

Voyez par vous-même dans la bande-annonce officielle :

Un gameplay fondé sur la souplesse, l’élément et le style

Ce qui distingue The God Slayer, c’est son système de combat mêlant arts martiaux et contrôle des éléments (feu, eau, terre, métal, bois). Selon les développeurs, chaque pouvoir réagit dynamiquement à l’environnement : l’eau éteint le feu, le feu consume le bois, l’eau bouillante génère de la vapeur, la terre peut constituer une barrière… Une dimension stratégique immersive qui invite à expérimenter.

Lors d’une interview, le directeur créatif du studio, Zifei Wu, a évoqué les influences variées du projet. Selon lui, God Slayer est un mix d’arts martiaux classiques, de cinéma hong-kongais, des jeux comme Sifu, Batman: Arkham, Spider-Man, voire une inspiration par la série animée Avatar: The Last Airbender. L’objectif de Pathea Games est d’offrir des combats fluides et rythmés, adaptés aussi bien aux joueurs occasionnels qu’à ceux en quête de défis.

Le jeu proposera notamment deux modes. Le mode histoire permet au joueur de suivre la trame principale, tandis que le “mode challenge”, plus exigeant, fera le plaisir des joueurs en quête de défis.

Ci-dessous la bande-annonce de gameplay :

Format, plateformes et sortie

The God Slayer sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam) courant 2027, avec une durée de jeu d’environ 40 heures. Notons aussi que The God Slayer reste officiellement rattaché au programme China Hero Project, porté par Sony Interactive Entertainment. Le studio confirme un soutien, notamment en marketing et développement pour la version PS5.