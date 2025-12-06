Hollywood est en pleurs : Cary-Hiroyuki Tagawa nous a quittés

Légende du cinéma d’action et figure culte de la culture vidéoludique, Cary-Hiroyuki Tagawa s’est éteint le 4 décembre 2025 à l’âge de 75 ans. Sa disparition, survenue à Santa Barbara des suites d’un AVC, a provoqué une vive émotion parmi les fans de cinéma, et particulièrement les amateurs de la licence Mortal Kombat.

Cary-Hiroyuki Tagawa, un acteur qui a marqué plusieurs générations

Né en 1950 à Tokyo, Cary-Hiroyuki Tagawa avait grandi entre le Japon et les États-Unis, porté par l’héritage de sa mère actrice et de son père militaire américain. Cette double culture nourrit très tôt son talent, qu’il affine en Californie avant de décrocher ses premiers rôles au cinéma dans les années 80.

Son ascension débute réellement avec The Last Emperor (1987), film oscarisé de Bernardo Bertolucci, qui l’installe comme un visage incontournable des productions internationales. De James Bond dans Licence to Kill à Pearl Harbor en passant par Mémoires d’une geisha, Tagawa s’impose au fil des décennies comme une figure familière du grand écran.

Mais c’est en 1995 qu’il devient une icône. Son interprétation du sorcier Shang Tsung dans Mortal Kombat lui confère un statut quasi mythologique auprès du public. Un rôle qu’il reprendra plus tard dans l’univers du jeu vidéo, notamment dans Mortal Kombat 11, où sa présence fut saluée pour sa fidélité et sa puissance.

Un héritage profondément ancré dans la pop culture

Au-delà des arts martiaux, qu’il pratiquait et enseignait à travers son propre style « Chu Shin », Cary-Hiroyuki Tagawa se distinguait par une présence scénique unique. Son charisme, sa diction précise et sa maîtrise du mouvement en faisaient un antagoniste idéal, souvent redoutable mais toujours nuancé.

Il a également marqué la télévision moderne avec son rôle remarqué dans The Man in the High Castle, où il offrait l’une de ses performances les plus subtiles et humaines.

Sa mort laisse un vide considérable dans l’industrie. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux : fans, collègues, réalisateurs et acteurs saluent un homme “généreux, réfléchi et dévoué à son art”, selon les mots de sa manager. Sa carrière, longue de quatre décennies, laisse donc un héritage riche, immédiatement reconnaissable et profondément respecté dans le monde du cinéma et du jeu vidéo.

Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.