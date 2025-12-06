Veeva AI : une avancée majeure pour booster la productivité

Veeva AI révolutionne l’industrie des sciences de la vie avec des solutions d’intelligence artificielle sur-mesure. Ces nouveaux agents intelligents viennent d’être lancés, apportant productivité et centralité client aux professionnels de la santé. Leur intégration dans la plateforme Veeva Vault marque un tournant décisif dans l’adoption de l’IA dans le secteur pharmaceutique. Découvrez comment ces innovations facilitent les tâches du quotidien et ouvrent la voie à une transformation digitale inédite.

Nouveaux agents Veeva AI : des applications pour les sciences de la vie

Les agents Veeva AI sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises des sciences de la vie. Intégrés à Vault CRM et PromoMats, ils offrent des outils puissants pour optimiser les processus internes.

Par exemple, l’agent de texte libre identifie et signale les problèmes dans les notes d’appel. L’agent vocal accélère la saisie des informations sur le terrain. Un agent dédié à la préparation des appels fournit des suggestions et des analyses pertinentes pour soutenir les équipes commerciales. De même, dans PromoMats, les agents automatisent la vérification des contenus et facilitent l’examen des documents, garantissant ainsi la conformité et la qualité.

Fonctionnalités innovantes de Veeva AI pour Vault CRM et PromoMats

Grâce aux agents Veeva AI, plusieurs fonctionnalités innovantes sont désormais accessibles :

des notes d’appel pour détection rapide des erreurs ou irrégularités. Saisie vocale pour plus de rapidité lors de la collecte des informations sur le terrain.

pour plus de rapidité lors de la collecte des informations sur le terrain. Conseils personnalisés pour préparer efficacement chaque échange client.

Vérification intelligente des contenus marketing, centrée sur la conformité et les directives sectorielles.

Synthèse automatique des documents pour un aperçu rapide de l’essentiel.

Ces agents fonctionnent de façon transparente dans l’environnement sécurisé de Veeva, avec un accès direct et protégé aux données.

Veeva AI : sécurité, personnalisation et témoignages clients

L’un des points forts de Veeva AI réside dans sa grande sécurité et sa capacité de personnalisation. Les entreprises peuvent adapter et amplifier les agents proposés ou en développer de nouveaux selon leurs besoins.

D’ailleurs, de nombreux leaders du secteur témoignent de l’impact positif de Veeva AI. Bristol Myers Squibb, Moderna ou encore Novo Nordisk saluent son apport pour le traitement de l’information et la préparation des équipes. Les experts d’Accenture et d’EY soulignent aussi l’efficacité et la transformation digitale rendues possibles grâce à ces solutions.

En conclusion, Veeva AI ouvre une nouvelle ère pour les entreprises des sciences de la vie. Avec des agents intelligents, pratiques et sécurisés, la productivité des équipes s’accroît et l’engagement client devient plus centré et efficace. Ces innovations placent la transformation digitale au cœur du secteur, offrant des outils adaptés pour relever les défis de demain.

