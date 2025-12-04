OpenAI : ChatGPT a peur face à la menace de Gemini 3

Lundi, OpenAI aurait déclenché un véritable « code rouge » en interne. La raison ? L’arrivée de Gemini 3, la nouvelle version de l’intelligence artificielle de Google. Cette version impressionne par ses performances. Face à ce concurrent redoutable, l’entreprise dirigée par Sam Altman aurait décidé de revoir ses priorités et de mettre en pause certains projets pour se concentrer sur l’essentiel : améliorer ChatGPT.

Un « code rouge » qui change la stratégie d’OpenAI

Selon le Wall Street Journal et The Information, Sam Altman aurait demandé à ses équipes de se focaliser sur les fonctions de base de ChatGPT. L’objectif est de renforcer la fiabilité et la pertinence du modèle afin de ne pas perdre de terrain face à Google. Plusieurs projets secondaires, comme la publicité ou les fonctionnalités shopping, auraient été suspendus pour donner la priorité à cette mission.

Ce changement de cap rappelle une situation inverse vécue en 2022. À l’époque, Google avait déclenché un « code rouge » après la sortie de ChatGPT. En effet, le géant l’avait perçu comme une menace directe pour son moteur de recherche. Aujourd’hui, la roue tourne : OpenAI se retrouve à son tour sous pression. Le créateur de ChatGPT fait désormais face à une IA concurrente qui séduit par sa puissance et son intégration dans les produits Google.

Gemini 3, un concurrent qui impressionne

Gemini 3 n’est pas une simple mise à jour. Cette nouvelle version de l’IA de Google est décrite comme particulièrement performante. Elle serait capable de rivaliser avec les modèles les plus avancés du marché. Elle s’intègre déjà dans les services de la firme de Mountain View. Cela lui donne une visibilité et une adoption immédiates auprès de millions d’utilisateurs.

Pour OpenAI, cette montée en puissance de Gemini 3 représente un défi. En effet, elle doit prouver à présent que ChatGPT peut rester au sommet malgré la concurrence. En se concentrant sur l’amélioration de son modèle, elle espère offrir une expérience plus fluide, plus précise et plus utile au quotidien. La bataille entre les géants de l’IA ne fait que commencer, et chaque avancée technologique peut rebattre les cartes.

Cependant, cette course effrénée soulève aussi des questions. Jusqu’où les géants de la tech iront-ils pour garder leur avance ? Et quelles seront les conséquences pour les usages quotidiens de l’IA ? Une chose est sûre : avec Gemini 3 et ChatGPT en première ligne, l’avenir de l’intelligence artificielle s’annonce plus compétitif que jamais.