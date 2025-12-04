Test – R-Type Delta: HD Boosted – Le classique qui renaît sur Xbox sans perdre son ADN

Il y a des titres qui traversent les années sans jamais perdre de leur aura. R-Type Delta fait partie de ceux-là. Sorti en 1998 sur PlayStation, ce shoot ’em up nerveux et oppressant a marqué toute une génération de joueurs avec son ambiance métallique, ses boss organiques et cette sensation permanente de jouer contre quelque chose de plus grand, de plus malveillant que vous. Aujourd’hui, R-Type Delta: HD Boosted débarque sur Xbox dans une version remasterisée qui promet un retour dans la guerre contre l’Empire Bydo, mais sous un angle modernisé, plus propre et plus fluide. Le pari est simple : dépoussiérer un monument sans le trahir. Et autant le dire tout de suite : l’essentiel est intact.

Un retour en arrière qui ne sent pas la poussière

Dès les premières secondes, la nostalgie fonctionne. La direction artistique d’origine, 2.5D sombre et presque industrielle, reste parfaitement reconnaissable mais bénéficie d’un traitement HD qui lui donne un second souffle. Les polygones anguleux de la PlayStation ont été lissés, les effets lumineux gagnent en éclat et le passage en 16:9 met enfin en valeur l’ampleur des environnements. Sur Xbox Series X, le confort du 60 fps apporte une fluidité essentielle dans un shmup aussi exigeant. Pourtant, l’équipe derrière cette version HD Boosted n’a pas cherché à en faire trop : les effets sont modernisés, mais pas transformés. Le jeu respire encore le design de la fin des années 90. Et c’est tant mieux.

Cette édition propose également de basculer entre le rendu original et le rendu remasterisé, un clin d’œil apprécié pour les puristes. Cela permet de mesurer l’écart, mais aussi de rappeler que R-Type Delta n’était pas simplement bon “pour l’époque”. Il possédait déjà une vraie identité visuelle, une ambiance lourde et biomécanique, presque dérangeante par moments. HD Boosted se contente de mettre cela en valeur, et ce respect du matériau d’origine force le respect.

Un gameplay toujours aussi exigeant, parfois brutal

Les shmups modernes ont habitué certains joueurs à des mécaniques d’accessibilité, des hitboxes douces, ou des continues plus permissifs. R-Type Delta, même en 2025, n’a pas envie de céder à cette tendance. Le gameplay reste rigide, précis, fondé sur la mémorisation et la punition. On est loin d’un trip explosif façon bullet hell contemporain. Ici, la menace est lente, calculée, inévitable. Chaque niveau nécessite d’être appris, décortiqué, parfois subi. Et cette sensation, paradoxalement, fait partie du charme du titre.

On retrouve les trois vaisseaux emblématiques – chacun avec sa propre Force, son mode de tir et sa façon d’aborder les niveaux. Cette Force, toujours au cœur du gameplay, continue d’être un véritable outil tactique : attachée à l’avant ou à l’arrière, ou envoyée en éclaireur pour nettoyer l’écran, elle modifie profondément la manière d’appréhender les obstacles. La jauge “Dose”, qui se remplit à chaque ennemi détruit, permet de déclencher le fameux “Delta Attack”, une attaque ultime jouissive, littéralement capable d’éventrer un boss. Ce système, encore unique aujourd’hui, rappelle à quel point Irem était en avance sur son temps.

Les niveaux, eux, n’ont pas changé : tortueux, parfois vicieux, toujours intelligents. Les boss restent des morceaux d’anatomie mécanique mémorables, transpirant autant la SF que l’horreur. R-Type Delta n’essaye pas de flatter le joueur : il le met à l’épreuve. Et cette version HD Boosted ne fait rien pour adoucir l’expérience – ce n’est pas un défaut, mais un choix clair.

Une ambiance renforcée par un travail sonore plus riche

Si l’image a gagné en finesse, le son bénéficie lui aussi d’un soin particulier. Encore une fois, l’esprit est resté intact, mais les arrangements ont été modernisés de manière subtile. Certains morceaux emblématiques gagnent en puissance, les bruitages sont plus nets, et l’ensemble soutient mieux l’intensité des combats. Cette modernisation sonore, loin de trahir la version PS1, donne même parfois plus de profondeur à l’atmosphère froide et organique qui caractérise le jeu.

L’univers Bydo, toujours aussi dérangeant, ressort encore mieux. R-Type Delta n’a jamais été un shmup lumineux ou jovial. Il respire la menace, la solitude et la technologie corrompue. HD Boosted amplifie cela avec justesse, sans jamais verser dans la surenchère.

Un remaster respectueux… peut-être trop ?

Si le respect absolu du matériel d’origine est une force, il peut aussi devenir une limite. R-Type Delta: HD Boosted reste un remaster pur et dur, sans véritable ajout majeur. Pas de nouveaux modes, pas de coop en ligne, pas de classement mondial, pas d’artworks débloquables ou de galeries enrichies. Le mode Practice est pratique, mais reste anecdotique. On aurait pu espérer un petit supplément d’âme ou de contenu pour marquer cette résurrection.

Pour autant, le portage est propre, solide, sans bug notable et parfaitement fluide sur Xbox. Tout a été pensé pour que l’expérience d’époque soit respectée, modernisée juste ce qu’il faut. Mais les joueurs avides de bonus pourraient rester sur leur faim.

Conclusion sur R-Type Delta: HD Boosted

R-Type Delta: HD Boosted n’est pas un remake. Ce n’est pas non plus une relecture contemporaine ou une réinvention. C’est une mise à niveau. Une façon de rendre un chef-d’œuvre de la fin des années 90 accessible en 2025, sans trahir sa nature profonde.

Les fans de shmups, les vétérans de la version PlayStation et les amateurs de challenge y trouveront un plaisir immédiat. Le jeu est beau, stable, respectueux et toujours aussi exigeant. Pour les nouveaux venus, l’expérience sera probablement plus rude : R-Type Delta n’a jamais essayé d’être accueillant. Il demande de la patience, de la précision et de l’humilité. Mais une fois sa logique intégrée, on réalise à quel point ce titre reste unique, même face à des productions modernes.

Ce remaster ne révolutionne rien, mais il offre quelque chose d’essentiel : la possibilité de rejouer à un classique dans les meilleures conditions, sans perdre une goutte de son ADN. Et pour un jeu aussi culte, c’est déjà beaucoup.