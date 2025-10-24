Test – Ninja Gaiden 4 : le retour sanglant du dragon sur Xbox Series X|S

Treize ans. C’est le temps qu’il aura fallu à la Team Ninja pour redonner vie à sa légende. Ninja Gaiden 4 marque le grand retour d’une saga mythique de l’action japonaise, cette fois pensée pour la puissance brute de la Xbox Series X|S. Le pari ? Ramener la difficulté old-school et la frénésie de Ryu Hayabusa dans une ère moderne, où chaque coup, chaque esquive et chaque mètre de terrain conquis se paie au prix du sang. Et dès les premières minutes, une chose est claire : ce n’est pas un reboot, c’est une déclaration d’intention.

Un retour dans l’ombre

L’histoire reprend après les événements de Ninja Gaiden 3, dans un Tokyo au bord du gouffre, dévoré par les miasmes et les démons. Une apocalypse lente, poisseuse, où la nuit semble permanente. Ryu Hayabusa, plus vieux, plus hanté, reprend les armes alors qu’un nouveau héros, Yakumo, fait son apparition. Ce jeune ninja du clan Raven porte en lui le poids d’un héritage qu’il comprend à peine.

Ce duo improbable forme le cœur narratif du jeu : le maître et l’élève, la tradition et la rébellion. Le scénario n’invente pas grand-chose, mais il a le mérite de renouer avec cette aura mystique et brutale propre à la série. L’écriture se veut sobre, efficace, portée par une mise en scène nerveuse et des cinématiques explosives. Ce Ninja Gaiden 4 ne cherche pas à raconter une épopée, mais à la faire ressentir.

Un gameplay affûté comme une lame

Là où Ninja Gaiden 4 frappe fort, c’est évidemment sur le terrain du gameplay. Team Ninja a toujours su manier la précision et la douleur, et cet épisode ne déroge pas à la règle. On retrouve cette exigence chirurgicale qui faisait la renommée de la licence. Les ennemis ne pardonnent rien ; la moindre erreur se paie d’un shuriken dans le dos.

Le système de combat alterne entre la fluidité moderne et la rigueur d’antan. Yakumo apporte une nouveauté bienvenue : la « Bloodraven Form », une transformation alimentée par le sang des ennemis, qui permet de créer des armes organiques et d’enchaîner des combos d’une brutalité inédite. De son côté, Ryu reste fidèle à lui-même : silencieux, méthodique, impitoyable. Ses techniques mythiques – l’Izuna Drop ou le Flying Swallow – font toujours autant frissonner.

La grande réussite du titre, c’est son équilibre. On sent que Team Ninja et PlatinumGames ont travaillé main dans la main pour retrouver la nervosité des anciens volets tout en la fluidifiant. Chaque affrontement est une danse mortelle où la moindre seconde compte. La sensation d’impact est saisissante, soutenue par une bande-son percutante et un sound design chirurgical.

Un Tokyo dévasté, entre néons et cauchemar

Visuellement, Ninja Gaiden 4 impressionne. Le moteur maison, retravaillé pour les Xbox Series X|S, affiche un rendu 4K à 60 images par seconde constant, sans broncher. Les reflets de pluie sur les toits, les particules de miasme qui flottent dans l’air, les éclats de sabre dans la nuit : chaque plan transpire la maîtrise technique.

La direction artistique, elle, assume un virage plus cyber-fantastique. Tokyo n’est plus une simple ville, mais un théâtre d’ombres et de lumière, un enfer moderne rongé par le surnaturel. Les créatures que l’on affronte mêlent chair, métal et corruption, rappelant parfois l’imaginaire d’un Nioh ou d’un Devil May Cry 5.

Seule ombre au tableau : une certaine répétition dans les décors. Si la première moitié du jeu étonne par sa variété, la seconde s’essouffle un peu, réutilisant certains environnements. Rien de rédhibitoire, mais on aurait aimé un peu plus d’audace dans les zones explorées.

Un jeu exigeant, pas pour tout le monde

Ninja Gaiden 4 reste fidèle à son ADN : c’est un jeu qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. La difficulté est toujours au cœur de l’expérience. Même en mode normal, certains combats demanderont des dizaines d’essais avant d’être maîtrisés. Les boss, eux, frôlent le sadisme – véritables tests de réflexes et de sang-froid.

Mais cette exigence, c’est aussi ce qui fait tout son charme. On ne joue pas à Ninja Gaiden pour se détendre, mais pour se dépasser. Chaque victoire est méritée, chaque combo parfaitement exécuté procure une satisfaction rare. Et c’est précisément dans cette rigueur que réside la magie du titre.

Côté contenu, comptez une quinzaine d’heures pour boucler la campagne, un peu plus si vous visez le 100 %. Le jeu encourage la rejouabilité grâce à ses différents niveaux de difficulté et à un mode Défi qui ravira les plus téméraires.

Technique et bande-son au service du combat

Sur Xbox Series X, le jeu tourne comme une horloge. Aucun ralentissement, des temps de chargement quasi inexistants et une fluidité exemplaire. Le HDR apporte une profondeur bienvenue aux environnements nocturnes, et la bande-son alterne entre nappes électroniques sombres et percussions tribales. Le tout compose un ensemble homogène et immersif.

Les doublages anglais et japonais sont de qualité, mais le jeu prend toute sa saveur en VO japonaise, portée par une intensité émotionnelle que les fans de la série reconnaîtront instantanément.

Conclusion sur Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 n’est pas qu’un simple retour : c’est un hommage, un exorcisme, une lettre d’amour à une franchise qui a forgé l’ADN du jeu d’action moderne. Brutal, exigeant, magnifiquement mis en scène, il parvient à marier l’héritage de Ryu Hayabusa à l’énergie d’une nouvelle génération.

Oui, tout n’est pas parfait : la narration reste en retrait, certains décors se répètent, et la caméra fait encore des siennes. Mais une fois le sabre en main, on oublie tout. Ninja Gaiden 4 est un concentré d’adrénaline pure, un jeu taillé pour ceux qui aiment souffrir pour triompher.

