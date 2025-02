Test – Ninja Gaiden 2 Black : un retour en grande forme ?

Lors du Xbox Developer Direct de janvier 2025, Microsoft et Koei Tecmo ont surpris les fans en annonçant Ninja Gaiden 2 Black, une version remastérisée du célèbre jeu d’action sorti à l’origine sur Xbox 360 en 2008. Ce retour du légendaire ninja Ryu Hayabusa s’inscrit dans la lignée des remasters récents, promettant des graphismes améliorés, un gameplay affiné et une meilleure fluidité. Mais cette mise à jour est-elle à la hauteur des attentes ? Nous avons plongé dans cette aventure sanglante pour vous donner notre avis.

Ninja Gaiden 2 Black, un chef-d’œuvre revisité

La série Ninja Gaiden est célèbre pour son gameplay nerveux et exigeant, mettant les joueurs à rude épreuve avec ses combats frénétiques et son level design inspiré. Ninja Gaiden 2 avait marqué les esprits grâce à son système de démembrement, une innovation brutale qui influençait directement le déroulement des affrontements.

Dans cette version Black, Koei Tecmo a fait un travail minutieux de remasterisation tout en préservant l’essence du jeu original. Voici les principales améliorations :

Graphismes remasterisés : Textures en haute définition, éclairages améliorés et effets spéciaux modernisés.

60 FPS constants en 4K : Une fluidité exemplaire qui sublime les combats.

Temps de chargement quasi inexistants grâce au SSD des consoles actuelles.

Quelques ajustements de gameplay rendant l’expérience plus équilibrée.

Si ces améliorations sont appréciables, il est important de noter que Ninja Gaiden 2 Black ne transforme pas fondamentalement l’expérience originale. Ce n’est pas un remake complet comme un Resident Evil 4 Remake ou un Demon’s Souls Remake, mais plutôt une version optimisée du jeu de 2008.

Un gameplay toujours aussi nerveux et exigeant

Le cœur du jeu reste son système de combat exceptionnellement fluide et dynamique. Ryu Hayabusa enchaîne les attaques rapides avec un large panel d’armes, dont la Dragon Sword, l’arme emblématique de Ryu, équilibrée et efficace. Chacune des armes offrent un style de jeu différent.

Les combats sont toujours aussi sanglants et exigeants, obligeant le joueur à analyser les attaques ennemies, esquiver au bon moment et riposter avec précision. Le système de démembrement joue un rôle clé : trancher les membres des ennemis les affaiblit et les empêche d’utiliser certaines attaques, mais cela peut aussi les rendre plus agressifs.

En termes de difficulté, Ninja Gaiden 2 Black reste un jeu extrêmement punitif. Même en mode normal, les ennemis sont redoutables et ne laissent aucun répit. Ce défi permanent est une marque de fabrique de la série et ravira les joueurs en quête d’un véritable test de leurs réflexes et de leur patience.

Un contenu généreux, mais peu de nouveautés

Le jeu propose une campagne solo d’environ 12 à 15 heures, ponctuée de combats intenses, d’exploration et de quelques phases de plateforme. Si l’histoire reste un prétexte pour enchaîner les affrontements, le rythme est bien dosé, alternant combats frénétiques et moments plus calmes.

En plus du mode histoire, Ninja Gaiden 2 Black propose quelques défis supplémentaires permettant de tester ses compétences face à des vagues d’ennemis toujours plus coriaces. Cependant, on peut regretter l’absence de réelles nouveautés par rapport au jeu de 2008 : pas de nouveaux modes, pas de contenu additionnel inédit.

Une remasterisation qui peut diviser

Si cette version apporte un lifting visuel bienvenu, certains éléments trahissent les 15 ans du jeu d’origine. Par exemple :

Les animations restent rigides, surtout lors des cinématiques.

Les angles de caméra sont parfois gênants, un problème récurrent dans la série.

L’IA ennemie montre ses limites, certains adversaires ayant des comportements trop prévisibles.

D’un point de vue technique, le jeu est stable et tourne parfaitement bien, mais il aurait mérité un peu plus d’attention sur certains détails, notamment au niveau des animations et de la mise en scène.

Conclusion sur Ninja Gaiden 2 Black

Ninja Gaiden 2 Black est un excellent moyen de redécouvrir ce classique dans des conditions optimales sur les consoles actuelles. Avec ses combats d’une intensité rare, son gameplay toujours aussi jouissif et son challenge relevé, il reste l’un des meilleurs jeux d’action de sa génération.

Cependant, cette version aurait pu aller plus loin en proposant du contenu inédit, un vrai retravail des animations et une caméra améliorée. Si vous êtes un fan de la série ou un amateur de défis, cette version remastérisée est une excellente occasion de replonger dans l’univers de Ryu Hayabusa. En revanche, si vous espériez un remake modernisé avec des changements en profondeur, vous pourriez rester sur votre faim.

Ninja Gaiden 2 Black prouve une fois de plus pourquoi la franchise est légendaire. Un remaster qui fait honneur à l’original, même s’il aurait pu aller plus loin. À réserver aux amateurs de défis et aux nostalgiques !