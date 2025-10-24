Guidepoint AI Moderation offre un atout majeur à la recherche d’experts

Guidepoint innove avec une avancée majeure dans la collecte de connaissances. La modération par l’IA vient transformer la façon dont les entreprises accèdent aux expertises. Elle offre une rapidité inégalée, une efficacité nouvelle et une portée élargie. Découvrons ce que cette nouveauté change pour les organisations et leurs équipes.

La modération par l’IA : un tournant pour les entreprises mondiales

Guidepoint AI Moderation révolutionne la recherche d’informations en entreprise. Désormais, les équipes n’ont plus besoin de participer à des appels en direct pour accéder au savoir d’experts de haut niveau. L’intelligence artificielle gère de nombreux entretiens en simultané, partout dans le monde. Cette accessibilité 24/7 permet d’obtenir rapidement des points de vue fiables, sans souci de fuseau horaire ni de disponibilité des spécialistes. Les collaborateurs gagnent ainsi un temps précieux pour se concentrer sur l’essentiel.

Des entretiens d’experts plus rapides et plus accessibles avec Guidepoint

La solution AI Moderation rend les entretiens d’experts plus simples et plus rapides que jamais. Il suffit de lancer une demande et l’IA s’occupe du reste.

Accès à des entretiens en quelques heures seulement

Élimination des contraintes logistiques et organisationnelles

Possibilité de mener plusieurs entretiens à la fois

Grâce à cette automatisation, les entreprises recueillent de nombreuses perspectives inédites sans perdre de temps sur la coordination. Les messages-guides et la structure des échanges garantissent une qualité constante des retours.

Intégration fluide de l’IA dans l’écosystème Guidepoint

La modération par IA s’insère harmonieusement dans l’offre actuelle de Guidepoint. Les clients associent désormais les entretiens en direct et ceux gérés par IA, selon leurs besoins. Toutes les informations collectées sont ensuite synthétisées dans un même espace, grâce à l’assistant conversationnel AskGP. Cette plateforme convertit les échanges non structurés en analyses prêtes à l’emploi. Les entreprises bénéficient ainsi d’un environnement de recherche performant, rapide et fiable, en toute conformité avec leurs exigences de qualité.

En conclusion, Guidepoint AI Moderation offre un nouveau standard pour la collecte de connaissances en entreprise. Elle facilite l’accès à l’expertise mondiale, accélère la prise de décision et améliore la qualité des recherches. Les organisations adoptant cette technologie profitent d’un avantage compétitif majeur pour rester en tête dans un monde qui évolue vite.

Lisez notre dernier article tech : Samsung révolutionne l’IA immersive : vivez l’expérience Galaxy XR