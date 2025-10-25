Actualités

La paie transfrontalière simplifiée : une avancée majeure avec Multiplier

il y a 9 heuresDernière mise à jour: 25 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Multiplier lance une solution de paie transfrontalière simple et conforme en Europe.

La paie transfrontalière reste un défi majeur pour les entreprises en Europe. Pour répondre à ce besoin, Multiplier lance une nouvelle solution. Ce service permet aux employeurs de payer des salariés à l’étranger, même sans filiale locale. Désormais, recruter des talents européens devient simple et conforme.

Une solution pour simplifier la paie transfrontalière en Europe

Multiplier vient de lancer sa solution NRE Payroll. Elle permet aux entreprises de gérer la paie dans plusieurs pays d’Europe, même sans entité sur place. Grâce à cette innovation, les sociétés peuvent payer leur personnel en respectant les règles locales. Les paiements sont faits dans la monnaie choisie, sans erreur et à temps.

Les avantages pour les employeurs et les salariés internationaux

La paie transfrontalière simplifie le recrutement à l’international. Les employeurs évitent la création de filiales coûteuses. Ils testent facilement de nouveaux marchés. Ce service propose aussi :

  • Une fiche de paie claire et conforme pour chaque employé
  • Un accès aux paiements en temps réel
  • Un contrôle centralisé pour les équipes RH et financières

Pour les salariés, la sécurité est garantie. Ils reçoivent toujours leur salaire à l’heure, dans leur devise locale.

Conformité, sécurité et réduction des coûts avec Multiplier

Multiplier agit sur tous les aspects importants : conformité légale, sécurité des paiements et optimisation des coûts. La plateforme réduit les risques de pénalités fiscales. Elle évite les erreurs grâce à une automatisation avancée. Les premières entreprises qui ont testé la solution parlent d’une réduction des coûts de 40%. Un tableau de bord réunit toutes les données. Ainsi, les responsables bénéficient d’une vision claire sur la paie.

En résumé, la solution paie transfrontalière de Multiplier change la donne pour les employeurs. Elle rend les paiements en Europe simples, rapides et conformes. Avec l’automatisation et l’intégration des plateformes RH à venir, gérer une équipe internationale sera plus facile que jamais. Multiplier accompagne déjà les entreprises vers une gestion sans frontières. Adoptez cette innovante solution pour donner à vos équipes la tranquillité d’esprit, où qu’elles travaillent.

