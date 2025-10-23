Samsung révolutionne l’IA immersive : vivez l’expérience Galaxy XR

Samsung frappe fort avec l’annonce de son Galaxy XR, un appareil qui veut repousser les frontières de la réalité étendue et de l’intelligence artificielle. En effet, plus qu’un simple casque, le Galaxy XR s’impose comme le premier produit à intégrer nativement l’IA pour une expérience multimodale. Par ailleurs, une collaboration d’envergure entre Samsung, Google et Qualcomm rend possible ce saut technologique, qui ambitionne de bousculer nos usages, que l’on soit professionnel ou grand public.

Un saut vers l’immersion avec Android XR et Gemini

Le Galaxy XR s’appuie sur la toute nouvelle plateforme Android XR, créée main dans la main avec Google et Qualcomm. Elle marque le premier pas d’un écosystème Android taillé pour l’ère Gemini. Grâce à l’IA avancée et multimodale de Gemini, ce casque devient bien plus qu’un simple appareil de visualisation. Il réagit à la voix, aux gestes et au regard, proposant des échanges naturels et fluides. Par exemple, on peut naviguer dans Google Maps en immersion, obtenir des recommandations personnalisées, ou demander à Gemini des infos en regardant un objet, sans jamais quitter l’environnement virtuel.

Les développeurs vont aussi pouvoir enrichir l’expérience grâce à la compatibilité avec OpenXR, WebXR et Unity. Toutes les applis Android existantes deviennent compatibles dès le départ, promettant une bibliothèque de contenu ultra-riche dès la sortie de la boîte.

Une conception faite pour durer et séduire

Conçu pour être léger et résistant, le Galaxy XR mise sur l’ergonomie. De plus, sa batterie amovible, son cadre équilibré et un écran protecteur renforcent l’immersion tout en garantissant le confort, même lors des longues sessions. Enfin, côté fonctionnalités, Samsung frappe fort : spatialisation auto de vidéos et photos en 3D, mode Vision directe pour voir son environnement, ou fonctionnalité “Entourer pour Chercher” pour obtenir des infos instantanées sur ce qu’on remarque autour de soi.

Les amateurs de sport et de jeux vidéo ne sont pas oubliés. Avec l’écran Micro-OLED 4K et le processeur Snapdragon XR2+ Gen 2, l’immersion atteint un niveau inédit – matchs en simultané, conseils de Gemini pendant le jeu et montage vidéo 3D simplifié avec Adobe.

Des usages professionnels à la réalité de demain

Au-delà du divertissement, Samsung pense aussi aux professionnels. Grâce à des collaborations comme celles avec Samsung Heavy Industries, le Galaxy XR deviendra un outil de formation à distance, mais aussi un support de co-création et de collaboration en ligne. Ce n’est que la première étape : la marque annonce déjà des lunettes intelligentes, fruit d’un partenariat avec Google, Warby Parker et Gentle Monster, pour élargir la famille Android XR.

Le Galaxy XR sera disponible dès le 21 octobre aux États-Unis et le 22 octobre en Corée. Cette annonce dessine un futur où l’IA et la réalité étendue transforment notre quotidien. Et vous, êtes-vous prêt à sauter dans la réalité augmentée selon Samsung ? Partagez vos avis, vos attentes et vos idées avec la communauté du Café du Geek !