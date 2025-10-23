Kirby Air Riders : Nintendo prépare un Direct avant la sortie de son jeu de course sur Switch 2

Il ne reste plus qu’un mois avant que Kirby Air Riders, le nouveau jeu de course de Nintendo n’arrive sur la Switch 2. Pourtant, peu d’informations sont encore disponibles, et pour y remédier, Big N va consacrer un Nintendo Direct exclusif à Kirby Air Riders dans quelques heures. Au programme : une heure de présentation, des nouveautés de gameplay et un retour en grande pompe signé Masahiro Sakurai.

Nintendo Direct spécial Kirby Air Riders, ce que l’on attend

Nintendo lève le voile sur l’un de ses jeux les plus attendus de fin d’année. Kirby Air Riders, successeur spirituel du culte Kirby Air Ride sur GameCube, va sortir le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Et pour en mettre plus la vue à sa communauté, Nintendo organise un Direct ce 23 octobre, entièrement dédié à Kirby Air Riders.

Selon le site officiel de Nintendo, le livestream durera plus d’une heure. La diffusion aura lieu sur le compte YouTube officiel de la firme, à 6 h PT / 15 h (heure de Paris). À la tête du projet se trouve Masahiro Sakurai, créateur historique de la boule rose. Il signe ici son grand retour à la réalisation d’un jeu Kirby, plus de vingt ans après Air Ride.

Ce nouveau Direct devrait donc lever le voile sur les modes de jeu, la personnalisation des machines, ainsi que sur les fonctionnalités inédites offertes par la Switch 2. Prévu pour une sortie mondiale le 20 novembre 2025, Kirby Air Riders ambitionne de moderniser le concept de course-action introduit sur GameCube en 2003. Le titre conserve son ADN, avec ses courses dynamiques sur des machines flottantes (les célèbres “Air Ride Machines”). Les premières informations relayées par Nintendo confirment également le retour du mode “City Trial”.

Enfin, le retour de Sakurai à la direction ajoute une dimension particulière à l’événement. L’auteur de Super Smash Bros. retrouve ici son personnage fétiche, et un tel projet annonce forcément quelque chose de grandiose.

Vivement le 23 octobre !