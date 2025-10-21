Clair Obscur : Expedition 33 franchit les 5 millions de ventes et remporte déjà sa première trophée

Le phénomène Clair Obscur : Expedition 33 continue d’éblouir, même 6 mois après sa sortie. Le RPG français de Sandfall Interactive vient de dépasser les 5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, tandis que son compositeur, Lorien Testard, a été récompensé aux World Soundtrack Awards 2025. Un double triomphe, commercial et artistique, qui confirme l’aura exceptionnelle du titre.

Clair Obscur : Expedition 33, un triomphe inattendu pour un RPG français

Sorti en avril 2025, Clair Obscur : Expedition 33 a littéralement ébranlé le marché du gaming. En effet, le studio montpelliérain Sandfall Interactive a prouvé au monde entier qu’on n’a pas besoin d’être une multinationale pour produire un titre phénoménal. Inspiré du romantisme français et saupoudré d’un gameplay inédit, Clair Obscur a conquis unanimement critiques et joueurs à sa sortie. Les notes positives, frôlant la perfection, fusent de tous parts, certains évoquent même qu’il remportera à coup sûr le titre de GOTY 2025.

Six mois plus tard, Sandfall a annoncé sur ses réseaux que le RPG s’est écoulé à plus de cinq millions de copies vendues à travers le monde. Clair Obscur : Expedition 33 s’impose donc comme l’un des plus grands succès vidéoludiques français de ces dernières années. D’ailleurs, Sandfall a annoncé une mise à jour gratuite pour le jeu. Elle comprendra un nouveau lieu à explorer, des combats supplémentaires et davantage de langues disponibles.

Lorien Testard, de SoundCloud à la consécration

Si le jeu brille sur le plan commercial, sa bande-son n’est pas en reste. Composée par Lorien Testard, un musicien autodidacte repéré sur SoundCloud, la musique de Clair Obscur a bouleversé la critique internationale. Elle mêle orchestration symphonique, accents impressionnistes et touches de chanson française. Comptez jusqu’à 8 heures d’écoute, si vous voulez vous y immerger complètement.

Et bien sûr, son chef-d’œuvre n’est pas passé inaperçu. Lors des World Soundtrack Awards, Lorien Testard a remporté le trophée du Game Music Award pour son travail sur l’OST de Clair Obscur. Il couronne un travail colossal – 154 pistes composées sur cinq ans – et consacre un talent jusque-là inconnu du grand public.

Avec Clair Obscur : Expedition 33, Sandfall Interactive illustre le renouveau de la scène vidéoludique française. Le studio confirme ainsi que la passion et l’audace artistique peut encore rivaliser avec les productions AAA les plus ambitieuses. Souhaitons bonne chance à eux aux Game Awards 2025.