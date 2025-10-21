Gemini 3.0 : plus qu’une question d’heures avant sa sortie ?

Google est à pied d’œuvre sur le développement de son intelligence artificielle. En effet, moins d’un an après le lancement de Gemini 2.5 et de ses trois versions (Pro, Flash et Flash-Lite), l’entreprise se préparerait déjà à lancer Gemini 3.0.

Gemini 3.0 sortira le 22 octobre ?

Pour l’instant, Google n’a fait aucune déclaration officielle sur la sortie de Gemini 3.0. Cependant, un utilisateur du réseau social X (anciennement Twitter), @chatgpt21, a diffusé une image montrant un document interne de l’entreprise. Dans ce document, il est fait mention d’une « phase marketing » qui se tiendra le 22 octobre 2025. Cette date pourrait donc être liée au « lancement de Gemini 3.0 ».

Par ailleurs, ledit document se présente comme un tableau des jalons internes de Google. Il évoque ainsi plusieurs étapes de développement, notamment des phases de tests et de corrections de bugs avant l’annonce officielle.

Une information à prendre avec beaucoup de pincettes

Bien évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes jusqu’à ce que Google fasse une annonce officielle. L’image à l’origine de la fuite n’a effectivement pas de provenance claire. Sans compter que chez Google, ce type d’informations est hautement confidentiel. Par conséquent, il serait plus qu’étonnant qu’un document interne aussi précis ait été diffusé sans contrôle.

Malgré tout, plusieurs experts du secteur, notamment Mishaal Rahman d’Android Authority, semblent trouver l’information crédible. Dans ce cas, il est possible qu’on soit à moins de 48 heures de l’annonce de Gemini 3.0.

En tout cas, il est certain que Gemini 3.0 est actuellement en phase de développement. Ce modèle plus avancé pourrait s’intégrer plus profondément dans les services grand public de Google, comme Search ou Workspace. Par ailleurs, il pourrait aussi renforcer les performances multimodales, comme le texte, l’audio ou encore l’image. Mais tout cela reste à confirmer.

Pour rappel, Gemini 2.5 Flash Image apporte déjà une révolution de la retouche photo avec l’IA « Nano-Banana ».